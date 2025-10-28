Napoli essenziale: Anguissa segna ancora, Milinkovic-Savic para un rigore. Lecce battuto 1-0

Il Napoli vince 1-0 a Lecce e sale a quota 21 punti in classifica. I partenopei sfatano il tabù trasferta, dopo quattro ko consecutivi, grazie a un gol di Anguissa, al quarto centro in Serie A, ma pure grazie a Milinkovic-Savic che ha parato un rigore a Camarda. I partenopei salgono a 21 punti in classifica, per una notte sono solitari al comando.

Poche emozioni nel primo tempo

Al Via del Mare il Napoli sa di dover soffrire. Lo scorso anno i partenopei vinsero 1-0 sia all'andata che al ritorno con i giallorossi. Mentre Conte, sempre nello scorso campionato, con il Napoli ha faticato con Di Francesco (1-0 e 0-0). Insomma, i campioni d'Italia sapevano che non sarebbe stata una passeggiata e dalle intenzioni si è passati ai fatti. Il primo tempo è pura battaglia. Il Lecce non è mai pericoloso, ma al Napoli non concede nulla. Ci prova Politano al termine di un'azione con un tiro volante che finisce altissimo, ma soprattutto Olivera che ha l'occasione migliore dei primi quarantacinque minuti. L'uruguaiano riceve dopo una combinazione tra Elmas e Lang e calcia, Falcone ci mette una pezza.

Milinkovic-Savic para un rigore a Camarda

Nella ripresa Di Francesco fa la mossa giusta. Tete Morente al posto di Pierotti ed è un altro Lecce, propositivo e coraggioso. Al 56′ l'episodio che può cambiare la partita. Cinque minuti prima c'è un braccio galeotto di Juan Jesus. Il VAR impiega parecchio per scovare l'immagine giusta, il tocco c'è. Rigore. Camarda dal dischetto, il diciassettenne calcia, Milinkovic-Savic intuisce e respinge. Il giovane attaccante scoppia in lacrime poi una volta sostituito.

Anguissa segna il gol vittoria

Subito dopo entrano McTominay, Spinazzola e Hojlund e il Napoli cambia pelle e passo. Non creano occasioni a raffica i partenopei ma seminano paura. Al 69′ il gol di Anguissa, il centrocampista segna il quarto gol in campionato sfruttando un pallone calciato splendidamente da Neres, 1-0. Poi non accade null'altro. Il Napoli è bravo ad addormentare la partita, mentre il Lecce ci mette foga e stop. Finisce così, per il Napoli è il settimo successo del campionato.