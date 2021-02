Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. I partenopei sono stati sconfitti per 3-1 dall'Atalanta, nella semifinale di ritorno. All'andata Gattuso e i suoi erano riusciti a strappare un pareggio per 0-0, che però si è rivelato inutile. E ora i nerazzurri giocheranno la finale con la Juventus. E la Juve sarà il prossimo avversario in campionato del Napoli, che ha incassato la decima sconfitta di questa stagione, un numero enorme di ko per una squadra di alto livello (e siamo ancora nel mese di febbraio).

Il Napoli in campionato o vince o perde. Gattuso ha pareggiato solo una volta (contro il Torino) in venti partite (7 ko e 12 vittorie), mentre lo score nelle coppe era tutto sommato buono, con cinque successi, tre pari e due sconfitte, e invece al Gewiss Stadium l'Atalanta si è imposta per 3-1. E così i ko stagionali sono diventati addirittura dieci per gli azzurri, che si stanno quasi abituando alle sconfitte.

In questo 2021 il Napoli ha perso in campionato contro Spezia, Verona e Genoa, con la Juventus nella Supercoppa e con l'Atalanta in Coppa Italia. Cinque ko in trentasei giorni. I numeri sono impietosi con Gattuso e i suoi, al netto di alcune attenuanti, contro i nerazzurri di Gasperini al Napoli mancavano i centrali di difesa e per un paio di mesi sono mancati gli attaccanti titolari – con Osimhen ancora in netto ritardo di condizione.

Ora la stagione del Napoli è a un bivio, il quarto posto non è lontano, ma in condizioni difficili e con un trend molto negativo i partenopei affronteranno la Juventus (il 13 febbraio) e poi l'Atalanta, prima e dopo dell'ultima partita con i nerazzurri ci sarà il sedicesimo di finale di Europa League con il Granada. Un mese di febbraio fin qui complicatissimo e ricco di sconfitte, parola che il Napoli deve provare a cancellare dal suo vocabolario.