Napoli campione d'Italia oggi se… cosa serve contro il Cagliari, risultati e combinazioni con l'Inter Il Napoli può festeggiare lo Scudetto nell'ultima giornata di campionato: cosa serve agli azzurri per blindare il primo posto e quale sarebbe la combinazione per lo spareggio con l'Inter.

A cura di Ada Cotugno

Oggi è la giornata decisiva per lo Scudetto: Napoli e Inter si giocano tutto all'ultima giornata per mettere le mani sul campionato di Serie A. Saranno i 90 minuti più importanti di una stagione combattuta fino alla fine, piena di colpi di scena e che potrebbe riservare ancora il rischio dello spareggio come ultima spiaggia in caso di arrivo a pari punti. Gli azzurri vogliono evitare questo scenario e sperano di archiviare la pratica contro il Cagliari. Hanno un punto in più in classifica rispetto ai nerazzurri e il destino è tutto nelle loro mani: attualmente il Napoli è primo con 79 punti, seguito dall'Inter che ne ha 78.

Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto contro il Cagliari

L'unico obiettivo per il Napoli all'ultima giornata contro il Cagliari è quello di centrare la vittoria. I tre punti metterebbero lo Scudetto sotto chiave e permetterebbero ai ragazzi di Conte di festeggiare allo stadio Maradona, davanti al proprio pubblico che ha fatto registrare l'ultimo sold out stagionale. Vincere consentirebbe agli azzurri di non farsi nessun calcolo sull'Inter e di pensare soltanto alla loro partita, senza tendere occhi e orecchie allo stadio del Como che ospiterà invece i nerazzurri: un trionfo del Napoli chiuderebbe alla squadra di Inzaghi qualsiasi tipo di possibilità, facendogli perdere il titolo per un solo punto.

Cosa succede se il Napoli perde o pareggia con il Cagliari

Le altre combinazioni sono molto più rischiose per il Napoli perché intreccerebbero il suo destino a quello dell'Inter, come successo nella penultima giornata quando sono arrivati in contemporanea i pareggi contro Parma e Lazio. Se gli azzurri pareggiano allora devono sperare in un pareggio o in una sconfitta dei nerazzurri così da mantenere inalterato o aumentare addirittura il vantaggio. In caso contrario rischierebbero il sorpasso all'ultima giornata. Le speranze della squadra di Conte si assottiglierebbero di molto in caso di sconfitta contro il Cagliari: in quel caso anche l'Inter dovrebbe perdere a Como per permettere al Napoli di festeggiare lo Scudetto.

La combinazione per lo spareggio tra Inter e Napoli

Quella di oggi potrebbe non essere l'ultima gara di campionato per le due squadre impegnate nella lotta al titolo. In caso di arrivo a pari punti Inter e Napoli si giocherebbero lo Scudetto allo spareggio, una gara secca per assegnare il titolo di Campione d'Italia. Per farlo però dovrebbero chiudere la regoular season con gli stessi punti in classifica. In che circostanza potrebbe accadere? Servirebbe una sconfitta del Napoli, che quindi resterebbe a 79 punti, e un pareggio dell'Inter contro il Como che gli permetterebbe di guadagnare il punto necessario per pareggiare i conti e giocarsi tutto allo spareggio.