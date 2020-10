"La sconfitta per 3-0 a tavolino inflitta al Napoli sarebbe un attentato all'attendibilità del campionato". È così che l'avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani, ha commentato la possibile decisione del Giudice Sportivo dopo la mancata presentazione degli azzurri a Torino, in occasione della gara di campionato contro la Juventus. Il verdetto, però, non arriverà nella giornata di martedì ma la comunicazione subirà uno slittamento, come si è appreso nelle ultime ore. Motivo? La necessità di analizzare con maggiore attenzione tutti gli aspetti della questione.

La tesi che il Napoli sostiene è chiara: dinanzi a un provvedimento imposto dall'autorità sanitaria non si poteva fare altrimenti, se non evitare trasgredire la legge disertando la trasferta.

Il Napoli ha cinque provvedimenti – ha ammesso l'avvocato Grassani nell'intervento a Radio Kiss Kiss Napoli -. Due emessi dall'Asl, uno dal capo di gabinetto della Regione Campania e poi ha richiesto ad entrambe le autorità se fossero sicure. Ieri pomeriggio, alle 17, è arrivato il provvedimento dell'Asl di Napoli Nord, con doppia firma. Se il Napoli non avesse ottemperato a questo provvedimento avrebbero vissuto un procedimento penale con grossi rischi. Il Genoa è partito con due positivi, ora ne ha 22.

In caso di sanzione sfavorevole, il Napoli è pronto ad affrontare la battaglia legale dei ricordi per tutelarsi. La sconfitta a tavolino, con l'aggiunta del punto di penalizzazione, resta il rischio maggiore che al momento corre il club.