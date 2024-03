Napoli-Atalanta, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Big match al Maradona dove il Napoli di Calzona affronta l'Atalanta di Gasperini nella partita valida per la 30esima giornata di Serie A: scontro diretto per la Champions con entrambe le formazioni a caccia di punti importanti per il quinti posto. La partita Napoli-Atalanta si gioca oggi alle 12:30 e sarà trasmesso in diretta in esclusiva in TV e in streaming da DAZN.

Sia Napoli che Atalanta vogliono tornare alla vittoria. I partenopei, che scenderanno in campo senza la patch contro il razzismo dopo il caso Acerbi, sono reduci da due pari, contro Torino e Inter, che hanno rallentato la risalita verso il quinto posto. Gli orobici non vincono da quattro giornate in cui hanno rimediato due sconfitte e due pareggi, scivolando al sesto posto in classifica.

Calzona non avrà Kvaratskhelia, infortunatosi con la Nazionale, ma ritrova Osimhen che partirà titolare. Raspadori favorito al posto del georgiano. Gasperini potrebbe riproporre come unica punta Scamacca, escluso al momento dal giro della Nazionale di Spalletti e che si è riuscito ad allenare con continuità.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta TV

Napoli-Atalanta si gioca oggi sabato 30 marzo allo Stadio Maradona alle 12:30. La diretta in TV è affidata in esclusiva a DAZN: tramite una Smart TV collegata a internet – via consolle o in wireless – si potrà seguire l'intero match attraverso la telecronaca affidata alla coppia composta da Edoardo Testoni e Dario Marcolin

Napoli-Atalanta, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Napoli e Atalanta sarà visibile in diretta anche in streaming, sempre e solo grazie a DAZN che ne detiene l'esclusiva assoluta. Attraverso l'app dedicata o collegandosi direttamente al portale di DAZN si potrà seguire l'intero match con ampi pre e post partita.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta: out Kvaratskhelia

Il Napoli deve provare a tornare la vittoria dopo i due consecutivi pareggi che ne hanno frenato il possibile rientro nella sfida per un posto per la prossima Champions. Calzona presenterà il classico 4-3-3, dove Osimhen dovrebbe partire titolare insieme a Politano e a Raspadori, che sostituirà Kvaratskhelia nel il tridente offensivo. In porta ci sarà Meret con Di Lorenzo che agirà a destra, mentre a sinistra è ballottaggio aperto tra Olivera e Mario Rui mentre a completare la difesa ci saranno Rrahmani e Juan Jesus. Nel centrocampo a tre Lobotka a schermo della difesa, mentre Anguissa e Traorè agiranno da mezzali. Nell'Atalanta dubbi su Koopmeiners non in perfette condizioni, con Scamacca favorito per il ruolo di prima punta. Scalvini in difesa unico certo titolare, con Djimsiti incalzato da Toloi e Kolasinac da Hien. Ruggeri e Holm sulle fasce in mediana, mentre Pasalic e Lookman più avanzati.

NAPOLI (4-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All: Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca. All: Gasperini.