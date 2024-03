Caso Acerbi, il Napoli a muso duro contro la Lega: non indosserà sulla maglia la patch anti razzismo Il Napoli in occasione del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta di sabato sera, ha comunicato che non apporrà sulla maglietta la patch della campagna anti razzismo promossa dalla Lega: “Qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli direttamente”. Decisione arrivata dopo la decisione di non squalificare Acerbi per le frasi rivolte a Juan Jesus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Dura e decisa la risposta del Napoli dopo la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi dall'aver rivolto insulti razzisti verso Juan Jesus. Sulla maglia del Napoli, nella prossima gara di campionato contro l'Atalanta in programma sabato prossimo, non ci sarà la patch "Keep racism out" con la Lega Serie A promuove la campagna anti razzismo. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società partenopea attraverso il responsabile marketing in occasione della presentazione della maglia speciale che il Napoli indosserà sabato, che sarà celebrativa della partnership con il main sponsor Msc Crociere.

"Il Napoli ha comunicato che qualsiasi iniziativa contro il razzismo sarà fatta dal Napoli direttamente e non più per interposti enti, società o organizzazioni. Quindi andremo avanti da soli", ha detto Tommaso Bianchini responsabile del settore marketing del Napoli. Una presa di posizione perentoria e senza mezzi termini di fronte alla rabbia e all'amarezza di aver visto assolto il difensore dell'Inter dopo la denuncia di Juan Jesus di aver ricevuto insulti a sfondo razzista, e che fa seguito all'altrettanto crudo comunicato ufficiale che il club partenopeo aveva emesso poco dopo la decisione del Giudice Sportivo.

Ora alle parole la società di Aurelio De Laurentiis passa ai fatti, manifestando tutta la propria disapprovazione di fronte ad una sentenza ritenuta ingiusta e non equa per la quale ha anche manifestato pieno appoggio al proprio giocatore che ha commentato la decisione con un messaggio altrettanto forte. Nella nota ufficiale del club partenopeo era stato anticipato il tutto: "non si aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni, continueremo a farle da soli, come abbiamo sempre fatto, con rinnovata convinzione e determinazione". Così c'era scritto e così sarà.

In occasione della ripresa del campionato di Serie A, in vista del match che riguarda il Napoli, con appuntamento a sabato 30 marzo al Maradona per la sfida all'Atalanta (anticipo delle 12:30 della 30a giornata) la squadra scenderà in campo senza il logo "Keep racism out", da sempre marchio distintivo delle campagne contro il razzismo patrocinate dalla Lega.