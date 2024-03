Juan Jesus reagisce all’assoluzione di Acerbi: cambia l’immagine del profilo, messaggio fortissimo La risposta di Juan Jesus alla sentenza che assolve Acerbi non si è fatta attendere: ha risposto con una sola immagine dal grande significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La reazione di Juan Jesus non si è fatta attendere il giudice sportivo ha assolto Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto al difensore azzurro un insulto razzista. Nessun messaggio, nessuna storia sui social, ma soltanto un immagine che lancia un messaggio fortissimo, scelta come nuova foto del profilo Instagram: un pugno chiuso rivolto verso l'alto, in bianco e nero, che simboleggia la lotta al razzismo contro ogni sua forma. La foto non è stata scelta a caso perché alle spalle ha una storia molto importante.

Acerbi non è stato punito perché non sono state riscontrate prove a sufficienza che supportassero la tesi di Juan Jesus che aveva immediatamente segnalato l'accaduto all'arbitro La Penna durante l'ultimo Inter-Napoli. Se la compagna del difensore nerazzurro si è esposta immediatamente in suo favore con alcuni commenti, il brasiliano ha scelto un'altra strada per commentare la sentenza, con una risposta silenziosa ma che in realtà è fortissima.

La foto von il pugno chiuso rimanda alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e alla celebre scena che vide come protagonisti gli americani Tommie Smith e John Carlos. Giunti sul podio dei 200 metri piani (rispettivamente medaglia d'oro e medaglia di bronzo), durante la premiazione decisero di prendere posizione contro il razzismo alzando il pugno al cielo, proprio come nell'immagine scelta da Juan Jesus.

Il gesto richiamava al Black Power che in quel momento era il mantra dei movimenti per l'emancipazione degli afroamericani e della loro lotta. Una denuncia silenziosa contro le discriminazioni e il razzismo alle quali erano sottoposte ogni giorno migliaia di persone negli Stati Uniti, nonostante la rimozione delle leggi segregazioniste. I due atleti si presentarono sul podio scalzi e, proprio nel momento in cui partì l'inno americano, si voltarono verso la bandiera per alzare il pugno.

Da quel momento il gesto è stato caricato di grande significato, assumendo una forza simbolica forte e pienamente riconoscibile in ogni ambito. Non è un caso quindi che Juan Jesus abbia scelto proprio questa immagine per commentare in modo silenzioso la vicenda: qualche ora dopo la sentenza ha cambiato la sua immagine su Instagram (che prima ritraeva lui stesso in campo), facendo comparire il pugno chiuso.