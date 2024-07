video suggerito

Il Napoli svela la nuova maglia e la nuova Brand Identity: “Rispetto per la storia e volontà di innovare” Il Napoli svela la nuova maglia, la nuova versione del logo e la nuova Brand Identity: “Rispetto per la storia e volontà di innovare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2024-2025 e la nuova Brand Identity sui suoi profili ufficiali. Il club azzurro ha mostrato quale sarà la casacca che la squadra di Antonio Conte indosserà nelle gare al Maradona: si tratta di un lavoro frutto della collaborazione con EA7 con una grande attenzione al design e ai dettagli, a partire dal collo a V con l’aggiunta della vela in costina smacchinata.

Una delle novità che subito balzano all'occhio è il patch del logo con effetto 3D ma quella principale "è rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta".

Nella descrizione della nuova maglia il club ha aggiunto: "Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali. Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare una font unica e dinamica ispirata alla ricchezza culturale partenopea. Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio. Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità. La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere".

Il nuovo logo del Napoli: la storia e la versione

Già nelle scorse ore si è parlato molto del nuovo logo del club azzurro e nella presentazione della nuova Brand Identity viene annunciato così: "Si parte da una rivisitazione del Logo, con la sua tradizionale N Napoleonica, che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica".

Attraverso il proprio profilo X era stato postato un breve video, accompagnato dal commento "Stay tuned" ("Restate sintonizzati"), che lasciava intendere un cambiamento dal punto di vista grafico. A distanza di poche ore è arrivata l'ufficialità.

La nuova Brand Identity del Napoli: "Rispetto per la storia e volontà di innovare"

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer del Club, ha commentato così il lancio della nuova identità del Club:

Stiamo vivendo il tempo del Rinascimento napoletano e noi, come Club, ne siamo parte integrante. Da qui nasce la nostra volontà di innovare la nostra identità di brand mantenendo però intatto il rispetto ed il legame con la nostra storia. Da un lato quindi una nuova tipografia proprietaria e dall'altro una nuova versione del nostro logo più contemporanea, dove abbiamo mantenuto gli elementi essenziali della nostra identità con uno sguardo verso il futuro. Rispetto per la storia e volontà di innovare, uniti al senso di responsabilità di rappresentare Napoli nel mondo sono alla base del nostro claim di campagna "Proud to be Napoli". Un percorso di unione e di racconto della nostra Città, attraverso la sintesi delle sue diverse armonie, iniziato la scorsa stagione e che continua grazie alla scoperta di luoghi iconici e segreti da veicolare in tutto il mondo come rappresentato dal video manifesto che lanciamo oggi. Il simbolo per eccellenza del nostro racconto è naturalmente la maglia Home, la quale riporta i nuovi elementi identificativi e con la sua linea elegante si pone come elemento distintivo di una Napoli sempre più al centro del mondo. La stagione 24/25 inizia quindi con lo svelamento della nostra nuova identità, mentre nella giornata del 9 Luglio sarà annunciata la nuova Campagna Abbonamenti per poter continuare a vivere da vicino la passione per la nostra Città e per la nostra Squadra.