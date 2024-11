video suggerito

Nani incredulo per il rigore non dato all’Udinese contro l’Atalanta: “Mi aspetto un libro di scuse” Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, si è sfogato in diretta con l’arbitro Di Bello e il VAR per non aver concesso un rigore alla squadra friulana: “Quello che mi aspetto, siccome c’è stata una lettera di scuse al Milan, mi aspetto un libro di scuse all’Udinese”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Udinese non riesce a difendere il vantaggio maturato in casa dell'Atalanta per via di quel gol straordinario di Kamara ed esce sconfitta dal Gewsiss 2-1. Un ko che però mette in mostra la prestazione incoraggiante della squadra friulana che però durante la partita è stata forse penalizzata da una svista arbitrale. Nel primo tempo Hien in area di rigore vede finire sul suo braccio destro il pallone. L'arbitro Di Bello però non concede il tiro dagli undici metri agli ospiti e per giunta non è stato nemmeno richiamato dal VAR per rivedere l'azione.

Un episodio che però non è sfuggito alle telecamere che mostrano come il braccio del difensore sia largo al momento del tocco della palla. L'episodio del rigore probabilmente andava almeno rivisto e per questo l'Udinese in diretta su DAZN, attraverso le parole di Gianluca Nani, Group Technical Director del club friulano, ha spiegato: "Posso anche capire l'arbitro che forse era un po' coperto ma al VAR so che c'era uno bravissimo (La Penna ndr), che contro il Milan faceva l'assistente e che ha trovato un gol annullato per un millimetro e oggi non vede questo calcio di rigore".

Gianluca Nani in diretta mentre parla del rigore non dato all'Udinese.

Nani inizia a parlare di questo episodio partendo da una premessa: "L'altra volta sono stato rimproverato perché alcuni mi hanno detto che ero stato pazzo a parlare male degli arbitri in vista delle prossime partite – ha spiegato facendo intendere di non temere una sorta di ‘vendetta' della classe arbitrale successivamente al suo sfogo -. Oggi però ho visto questo calcio di rigore non dato che ho visto in diretta dalla tribuna". Nani non ci sta e tuona in diretta spiegando con educazione e pacatezza tutto il suo rammarico: "Non è stato fischiato…e allora cosa devo pensare".

Nani non ha digerito la condotta dell'arbitro Di Bello

Lo sfogo di Nani continua: "Quello che mi aspetto, siccome c'è stata una lettera di scuse al Milan, mi aspetto un libro di scuse all'Udinese, ma vi prometto che anche se non mi dovesse arrivare ve lo verrò a dire, forse mi arriveranno squalifiche – ha concluso Nani che ha poi fatto un gioco di parole -. Oggi ‘Di Bello' c'è stata solo la nostra prestazione, per il resto un po' meno, forse siamo un po' sfortunati ma io verrò comunque in sala stampa a dire quello che penso. Oggi forse conviene a tutti parlare degli episodi di campo".