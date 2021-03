Una vittoria pesantissima che ha interrotto un digiuno che durava da novembre. Il Cagliari ha vinto in casa del Crotone conquistando 3 punti pesanti in chiave salvezza. Un successo da dedicare ad Andrea Cossu, l'ex perno della formazione rossoblu e attuale dirigente che ha dovuto fare i conti con un brutto incidente stradale. Intervento ai polmoni per il classe 1980 che è stato dimesso oggi dopo aver ricevuto la visita a sorpresa di Nainggolan.

Dopo la trasferta vittoriosa di Crotone, Radja Nainggolan si è recato presso l'ospedale Businco di Cagliari per fare visita ad Andrea Cossu durante le sue ultime ore in ospedale. Sul suo profilo Instagram, l'ex di Roma e Inter ha pubblicato un video all'esterno del nosocomio salutando il suo amico, che è diventato poi dirigente del club del capoluogo sardo. "Questa mattina una visita speciale all'amichetto. Grande Andre!", queste le parole del calciatore che ha incassato la bella risposta a distanza di Cossu. Quest'ultimo infatti si è affacciato dalla sua finestra, e ha ricambiato i saluti mostrando il pollice, per confermare che le sue condizioni sono in miglioramento.

Un sospiro di sollievo fortissimo per Andrea Cossu, dopo l'intervento al polmone. C'era stata grande apprensione per le condizioni dell'ex funambolo del Cagliari, che si era schiantato con la sua auto sabato scorso sulla Statale 554. Le immagini delle auto distrutta, hanno reso l'idea di quanto il dirigente sia stato fortunato. La prognosi inizialmente riservata è stata poi sciolta, con le sue condizioni definite fuori pericolo. Nel tardo pomeriggio è arrivato poi il via libera dei medici per Cossu che è stato dimesso dall'ospedale e ha potuto rientrare nella sua abitazione. Dovrà comunque rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e dovrà sottoporsi a periodiche visite ortopediche.