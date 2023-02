Nainggolan è ancora di un’altra categoria, esordio top con la Spal: assist e gol in soli 20 minuti

Esplosivo esordio con la maglia della Spal da parte del centrocampista belga che ha mostrato tutta la propria classe in soli 30 minuti. Un assist e un gol, che non serviti ad evitare la sconfitta ma che hanno confermato la bontà della richiesta di De Rossi che ha voluto fortemente il suo ex compagno in giallorosso.