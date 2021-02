Juventus-Roma è una delle sfide più attese della seconda gara del girone di ritorno del campionato di Serie A 2020/2021. Daniele Orsato, arbitro della scorsa finale di Champions League a Lisbona, è stato designato per la gara dell'Allianz Stadium e subito ha il suo bel da fare nella gara tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i giallorossi di Paulo Fonseca. Contatto dubbio in area di rigore della squadra campione d'Italia in carica tra Gonzalo Villar e Adrien Rabiot ma non è così per il direttore di gara veneto. Il centrocampista spagnolo cerca lo spazio per poter affondare e il suo avversario interviene per impedirglielo ma si continua a giocare senza nessun intervento arbitrale. Qualche interrogativo resta per il modo in cui è intervenuto il numero 25 della Vecchia Signora, perché il giovane spagnolo sembra essere ancora in possesso del pallone e non avere alcun interesse a cercare il contatto, ma Orsato ha valutato e ha deciso di far proseguire. In questi casi il VAR non interviene perché c'è la valutazione dell'arbitro in campo e non c'è chiaro errore, quindi resta sempre la decisione presa in presa diretta.

Siparietto simpatico all'Allianz Stadium tra Cristiano Ronaldo e Orsato poco dopo la mezz'ora: il portoghese va vicino al secondo gol personale ma il suo tiro deviato da Kumbulla sbatte sulla traversa e torna in gioco. Il fuoriclasse bianconero non crede alla Goal-line technology e vuole controllare l'orologio dell'arbitro ma il fischietto di Schio si fa una risata e lo manda via.

