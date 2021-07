L'era Mourinho alla Roma comincerà ufficialmente giovedì alle 13,30 con la presentazione del nuovo tecnico nella suggestiva location di Terrazza Caffarelli, intanto a Trigoria si procede con le attività preliminari che precedono l'inizio del ritiro prestagionale. Ieri gran parte dei giocatori ha effettuato i tamponi, la giornata di oggi sarà invece dedicata ai test atletici: mancheranno i calciatori ancora impegnati con le rispettive nazionali oppure in vacanza, oltre all'infortunato Spinazzola appena operato in Finlandia e che dovrebbe rivedersi in campo non prima del 2022.

Non c'è nessun volto nuovo, visto che il mercato in entrata è ancora fermo al palo, mentre in uscita Cenziz Under si è accasato al Marsiglia e Pau Lopez sta per seguirlo nello stesso club. In attesa che Tiago Pinto accontenti lo Special One portando a Roma Rui Patricio e Xhaka, che sono i due nomi in cima alla lista dei suoi desideri, si partirà dunque col materiale già a disposizione. Un materiale peraltro già scremato dal tecnico portoghese, che ha usato le cesoie per tagliare i rami ritenuti secchi.

La ‘Gazzetta dello Sport' spiega che ai giocatori che non saranno considerati funzionali al progetto e faranno resistenze ai trasferimenti, sarà comunicato che potranno allenarsi separatamente, ovviamente nel rispetto delle regole contrattuali. I nomi degli ‘epurati' sono quelli di Nzonzi (appena tornato dal prestito al Rennes e che ha appena rifiutato il Benfica), Pastore, Fazio, Coric, Bianda e Santon, anche se quest'ultimo potrebbe vedere il suo destino cambiare in seguito alla lunga assenza di Spinazzola.