Si comincia a fare sul serio in casa Roma in vista dell'inizio della prossima stagione, che vedrà i giallorossi ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni dopo l'arrivo in panchina di José Mourinho. Lo sbarco nella Capitale dello Special One ha ringalluzzito i tifosi giallorossi: adesso è lecito sognare nuovamente in grande.

Oggi a Trigoria c'è stato un discreto via via di giocatori. Già da qualche giorno al centro sportivo della Roma si allenava chi aveva chiuso la scorsa stagione con qualche infortunio: Zaniolo, Smalling, Veretout, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Darboe e Fuzato. Altri calciatori – esclusi Spinazzola e Cristante, il primo operato stamattina in Finlandia, il secondo ancora impegnato con l'Italia agli Europei – si sono presentati per effettuare i tamponi, atto indispensabile prima di sottoporsi da domani ai test atletici.

Si sono dunque visti al rientro dalle vacanze Dzeko, Mancini, Borja Mayoral, El Shaarawy e alcuni Primavera aggregati per il ritiro: Tripi, Boer, Ciervo e Zalewski. Qualcuno di loro ha anche conosciuto Mourinho, come accaduto a Filippo Tripi. Il capitano della Primavera giallorossa è uscito da Trigoria non riuscendo a nascondere l'emozione con il padre ed il fratellino che lo avevano accompagnato a fare il tampone.

"Lo hai visto? E che ti ha detto?", hanno chiesto i familiari al 19enne centrocampista, come racconta Forzaroma.info. Tripi – che quest'anno ha messo assieme due presenze con la prima squadra – ha appena rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2024: la speranza è che il breve faccia a faccia con Mourinho possa preludere a qualcosa di più nel corso della prossima stagione.