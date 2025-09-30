Mourinho si emoziona rivedendo una storica dipendente del Chelsea: lavora da quasi 50 anni nel club

Il nuovo Benfica di José Mourinho scenderà in campo questa sera in vista della seconda giornata della fase campionato di Champions. Una partita speciale per lo Special One che allo Stamford Bridge dovrà sfidare quel Chelsea che il tecnico portoghese ha allenato dal 2004 al 2007 vincendo due Premier League (2005 e 2006), due Coppe di Lega (2005 e 2007), una FA Cup (2006-2007) e una Supercoppa inglese (2005). Grande emozione in sala stampa al suo ingresso quando le foto mostravano diverse immagini di Mou con in mano i vari trofei vinti coi Blues.

Ma l'emozione vera Mourinho l'ha vissuto al termine della conferenza stampa quando davanti a sé ha visto Theresa Connelly, la storica dipendente dei Blues con un'anzianità lavorativa di 48 anni nel club di Londra. Si tratta infatti della storica responsabile comunicazione e addetto stampa del Chelsea. Mourinho, uscito dalla conferenza, se la ritrova davanti e non trattiene l'emozione.

L'allenatore è colpito, gli tornano in mente gli anni trascorsi nella squadra londinese in cui Theresa Connelly è figura di spicco, punto di riferimento per società, allenatori, giocatori e giornalisti. Mourinho si ferma e l'abbraccia intensamente e poi le accarezza la testa. La Connelly sussurra qualcosa allo Special One che a fatica trattiene le lacrime, ma è visibilmente toccato da quell'incontro che rievoca inevitabilmente tanti ricordi bellissimi legati alla sua permanenza al Chelsea. I due si danno poi appuntamento alla partita e al post partita dato che Mourinho già alla vigilia della sfida ha voluto salutare ogni componente del Chelsea.

Mourinho in pochi giorni sfiderà il suo passato: Chelsea e Porto

L'esperienza al Benfica di Mourinho è iniziata con un pareggio contro il Rio Ave in campo poi successivamente vittoria col Gil Vicente per 2-1 prima della sfida di questa sera contro il Chelsea. Un ritorno al passato per Mourinho che dopo il match di Stamford Bridge in campionato sfiderà il Porto con cui ha scritto pagine di storia specie con la vittoria di due campionati in due stagioni e mezza, una Taça de Portugal (2003) e una Supercoppa nazionale (2003), ma soprattutto una Coppa UEFA (2003) e una UEFA Champions League (2004).