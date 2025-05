Mourinho seccato da una domanda sulla formazione: “Per scegliere i titolari lancio 25 monete”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

È sempre il solito José Mourinho, non importa il campionato o la squadra che lo ospita. Anche al Fenerbahce hanno imparato a conoscere bene il suo carattere e soprattutto le risposte che spesso non hanno mezze misure: è successo anche nell'ultima conferenza stampa dove un giornalista turco gli aveva chiesto qualche informazione sui continui cambi di formazione, una domanda che lo Special One non ha preso particolarmente bene e alla quale ha risposto con grande sarcasmo.

La sua squadra, ormai certa del secondo posto in classifica, giocherà domenica contro l'Eyupspor e l'allenatore potrebbe schierare un undici titolare diverso, il dodicesimo della sua stagione. La varietà nelle scelte ha colpito più di qualcuno, ma nessuno dei presenti si sarebbe aspettato di assistere allo show del portoghese che ha risposto nella sua solita maniera lasciando l'intera sala stampa senza parole.

Lo show di Mourinho in conferenza stampa

Lo Special One è rimasto piuttosto sconcertato quando ha sentito la domanda del giornalista e si è preso qualche secondo di pausa per riflettere. Uno dei cronisti presenti in sala stampa gli ha fatto presente di avere utilizzato 11 formazioni diverse in 31 partite, chiedendogli il motivo del continuo cambio nelle preferenze riguardo ai giocatori titolari. Un quesito al quale Mourinho ha risposto con sarcasmo, senza scomporsi: "Ho 25 monete, le lancio in aria. Giocano i giocatori che rimangono sul tavolo. Quelli che cadono vanno in panchina".

Poi, sempre con grande serietà ha continuato: "Durante la settimana mi diverto, vado anche in discoteca tutti i giorni e mi diverto. E quando devo scegliere i titolari della mia squadra lancio la moneta". La sua risposta ha spiazzato tutti così come anche il suo atteggiamento serioso: dopo aver parlato è rimasto in silenzio senza accennare il minimo sorriso, fulminando il giornalista che gli aveva fatto la domanda.