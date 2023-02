Mourinho riunisce la Roma in campo dopo la vittoria sul Verona: ha un messaggio per la squadra L’importanza della vittoria della Roma contro il Verona è racchiusa in questa scena: il discorso in mezzo al campo di José Mourinho a fine partita con tutta la squadra intorno a lui.

A cura di Vito Lamorte

La Roma ha battuto 1-0 il Verona nel posticipo della 23a giornata di Serie A e si è riportata al terzo posto in classifica, al pari con il Milan. Dopo il fischio finale José Mourinho ha riunito tutta la squadra in campo e ha parlato con i suoi ragazzi prima di tornare negli spogliatoi mentre la squadra salutava il pubblico.

Ai microfoni di DAZN lo Special One ha confessato cosa ha detto ai suoi ragazzi: "Ho fatto i complimenti a tutti, perché hanno vinto tutti. Penso che mancavano solo Dybala, Darboe e Tammy che è andato in ospedale. Hanno vinto con spirito di sacrificio, hanno giocato molto bene, se si può dire così contro una squadra contro il Verona".

Il tecnico portoghese ha proseguito il suo intervento con queste parole: "In cinque-sei hanno giocato in Austria, Karsdorp non giocava da più di due mesi, Spinazzola arriva da un infortunio, Bove giocava in un campo di plastica lo scorso anno, Belotti non giocava da tanto tempo, Solbakken impara a giocare con noi, a conoscere tatticamente la squadra. Anche lui ha una situazione fisica difficile. El Shaarawy prima non giocava due partite di fila, ora ne fa 5-6. È una squadra a cui la gente non dà quello che merita".

Il discorso di José Mourinho a fine partita con tutta la squadra intorno a lui fa capire l’importanza della vittoria di questa partita per la Roma.

(in aggiornamento)