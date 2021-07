Oggi comincerà ufficialmente di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma. Il tecnico portoghese arriva nella capitale dopo esser stato prima in Inghilterra e poi, a casa sua a Setubal pronto per abbracciare i suoi nuovi tifosi.

La prima grande sorpresa per lo Special One è però arrivata al momento in cui è arrivato in aeroporto in Portogallo per viaggiare verso l'Italia. Ad attenderlo sull'aereo c'era il vicepresidente del club giallorosso Ryan Friedkin mentre in cabina di pilotaggio c'era un pilota d'eccezione, ossia il presidente della Roma Dan Friedkin che ha dunque guidato il velivolo fino a Ciampino.

Il patron dunque ha voluto dare un'accoglienza speciale al nuovo allenatore chiamato a riportare l'entusiasmo intorno al club. Per Dan Friedkin è stato un gioco da ragazzi, dato che il magnate statunitense oltre ad essere il fondatore della Air Flight Heritage Foundation è anche uno dei nove piloti civili della Flight Heritage qualificati per volare in formazione con gli aerei speciale della US Air Force, in occasione delle dimostrazioni e delle parate militari.

La sorpresa del presidente Friedkin è probabilmente dovuta al fatto che José Mourinho all'arrivo a Roma non potrà ricevere il bagno di folla dei tifosi giallorossi. Essendosi recato in Inghilterra nelle ultime due settimane infatti all’arrivo in Italia il tecnico portoghese sarà costretto a restare in quarantena per i prossimi cinque giorni. Motivo per il quale anche la presentazione ufficiale è stata rimandata. Per consentirgli almeno di recarsi al centro sportivo di Trigoria la società ha chiesto il permesso casa-lavoro, ma è ancora in attesa di risposta.