Mourinho gufa il Napoli in TV: “La prossima la perdi”. La reazione di Spalletti Simpatico siparietto in TV tra José Mourinho e Luciano Spalletti dopo le vittorie di Roma e Napoli rispettivamente contro Empoli e Fiorentina. Il tecnico portoghese ha scherzato con il toscano, con una vera e propria gufata per gli azzurri. La risposta del mister partenopeo improntata alla scaramanzia e all’ironia.

A cura di Marco Beltrami

José Mourinho e Luciano Spalletti questa sera possono sorridere. La Roma e il Napoli hanno portato a casa i 3 punti rispettivamente contro Empoli e Fiorentina nei posticipi della 7a giornata di Serie A, approcciandosi alla sosta per le nazionali nel migliore dei modi. Ecco allora i sorrisi nel post-partita ai microfoni di DAZN, con un fuori programma rappresentato da un collegamento TV e un siparietto a dir poco simpatico.

Quando a José Mourinho hanno chiesto di salutare Luciano Spalletti in diretta televisiva, ecco che il portoghese si è letteralmente scatenato: "Grande Spallettone, ma che vuoi vincere tutte le partite?". A quel punto il mister del Napoli è stato al gioco e ha risposto con ironia: "Ma stai bono te, che sei pericoloso". Ecco allora che lo Special One ha rincarato la dose, con una vera e propria "gufata" in vista di Napoli-Torino, match che attende gli azzurri alla ripresa dopo la sosta: "Secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa".

A quel punto Spalletti ha tirato fuori un pizzico di scaramanzia e ha ribattuto: "Guarda che noi a Napoli abbiamo tutti gli amuleti, questo ti girerà contro". Dopo i sorrisi i saluti, con Mourinho che ha definito "amico" il mister del Napoli con tanto di complimenti. Quando è stato staccato il collegamento Spalletti ha chiarito i rapporti con il collega, con il quale si è sentito spesso in passato: "Con lui ci siamo mandati gli auguri di Natale diverse volte, perché da parte mia c'è una stima umana e professionale. Non so se la sua sia solo umana, spero anche professionale (sorride, ndr)".