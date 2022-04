Mourinho è sicuro, Roma più forte del Bodo: “Il resto non mi interessa, deciderà la Uefa” José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt di Conference League. Il tecnico giallorosso è sicuro nella rimonta della sua squadra e rimanda alla Uefa ogni decisione dopo le continue accuse dei norvegesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Poche ore separano la Roma dalla gara di ritorno valida per i quarti di finale di Conference League. Dopo il 2-1 subito all'andata dal Bodo/Glimt, i giallorossi sono chiamati a rimontare lo svantaggio e rimettere sul binario giusto il discorso qualificazione. Davanti ad Abraham e compagni si presenterà una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni. L'Olimpico farà segnare il tutto esaurito, proprio come già accaduto nell'ultima sfida di campionato contro la Salernitana. José Mourinho si affida molto al fattore campo e al pubblico per centrare la semifinale ed è sicuro della forza della propria squadra.

In conferenza stampa il tecnico giallorosso ha parlato della tensione, della concentrazione e dell'attuale momento della squadra alla vigilia di questa sfida: "Due partite difficili, domenica siamo andati dietro al risultato e non è stato facile – ha detto in riferimento alla gara con la Salernitana – Tre giorni però sono normale per un recupero completo". Il tecnico portoghese entra nel merito della partita: "Sappiamo che sarà difficile, l'avversario è di qualità – sottolinea – Non c'è niente di nuovo, domenica scorsa era 1-0 per Salernitana e ora 2-1 per il Bodo. Abbiamo 90′ per vincerla, sarà difficile, non ci aspettiamo altro, ma sono molto fiducioso dei miei e di come ci siamo preparati".

Nessuna tensione per ciò che è accaduto nella gara d'andata con la presunta lite tra il preparatore dei portieri giallorosso e il tecnico del Bodo (oggi è stato pubblicato anche il filmato inedito di quell'istante ndr). Mourinho resta concentrato sulla partita: "Io non ho visto nessun giocatore della Roma sotto tensione, in nessuna delle tre partite – ha detto – La prima è una sconfitta storica per noi, come club e come professionisti, ma abbiamo avuto un comportamento esemplare perdendo con dignità e in modo professionale. Abbiamo reagito con onore dopo quella umiliazione".

La sicurezza nei propri mezzi è il primo passo importante da compiere: "Nelle altre due partite mai avuto problemi e quello che è successo giovedì scorso è un situazione fuori di contesto, la partita è stata normale, 45 minuti dopo la partita è stato tutto normale – ha aggiunto – È un episodio brutto ma isolato dal contesto. Domani vogliamo giocare e così come loro, anche noi vogliamo andare in semifinale e mi aspetto una grande partita con il vantaggio di avere dalla nostra parte la nostra gente che può essere determinante in partite come questa".

Mourinho è convinto solo su una cosa: "Mi aspetto solo una partita di calcio, che vinca il più bravo e sono convinto che i più bravi siamo noi". Il tema tattico della partita è abbastanza chiaro e Mourinho lo sa benissimo: “La differenza è minima. Non abbiamo perso 2-0 o 3-0, non dobbiamo fare cambiamenti drammatici. È 2-1 per loro – sottolinea – Abbiamo bisogno di un gol per pareggiare. Cambi drammatici non ci saranno anche perché non abbiamo avuto tempo di preparare qualcosa di diverso da quello che facciamo di solito".

Messi in preventivo anche i tempi supplementari: "Se mi chiedi se ci siamo allenati sui rigori ti dico di sì. Se mi chiedi se voglio arrivarci, la risposta è no". A Mourinho viene chiesto conto sulle affermazioni del Bodo che parlano di atteggiamento provocatorio da parte della panchina giallorossa: “Io non penso, lo fa la Uefa. Io non decido la Uefa decide”. Discorso relativo al comportamento della panchina sottolineato anche dal direttore del Bodo: “Non mi interessa quello che dice il direttore del Bodo/Glimt”. Mourinho è netto: “Se vuoi parlarmi di quello che dicono gli altri non mi interessa”.