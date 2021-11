Mourinho contro la Juve all’improvviso, due rigori e una domanda: “Indovinate voi quale” José Mourinho a sorpresa su Instagram ha attaccato la Juventus, dopo l’episodio del calcio di rigore fatto ripetere in Champions League a Paulo Dybala in occasione della sfida contro lo Zenit. Un episodio che ha richiamato nella mente del portoghese, quello andato in scena in Juve-Roma, quando Chiellini entrò in area con ampio anticipo in occasione della battuta di Veretout.

A cura di Marco Beltrami

È uno abituato a sorprendere José Mourinho. Lo fa in campo spesso e volentieri con le sue scelte, ma anche dietro ai microfoni e ultimamente pure sui social. L'allenatore portoghese infatti alla vigilia del match di Conference League della sua Roma è "entrato in tackle" su Instagram, attaccando la Juventus. Il motivo? Un paragone tra due rigori, quello parato da Szczesny a Veretout in Juventus-Roma, e quello fatto ripetere a Paulo Dybala contro lo Zenit. Una disparità di trattamento, che il portoghese ha evidenziato con un post ironico e le foto dei due episodi.

Tutto è nato da quanto accaduto in occasione dell'ultima sfida di Champions League tra la Juventus e lo Zenit, che ha consentito ai bianconeri di qualificarsi agli ottavi. Sotto la lente d'ingrandimento di Mourinho l'episodio del penalty fallito da Dybala. L'argentino è stato "salvato" dall'arbitro che ha deciso di far ripetere la battuta, per un'infrazione regolamentare risultata poi evidente, ovvero l'ingresso in area in anticipo di almeno due giocatori russi. A prescindere dall'esito della battuta in questi casi il regolamento parla chiaro e impone la ripetizione del rigore. Dybala ne ha così giovato, battendo nella seconda occasione l'estremo difensore avversario.

Un episodio che nella mente dello Special One ha richiamato inevitabilmente quanto accaduto nel recente confronto tra la sua Roma e la squadra bianconera. In quell'occasione Veretout ebbe una chance dal dischetto ma si fece ipnotizzare da Szczesny. I replay mostrarono però, anche in questo caso, un irregolarità che però non fu sanzionata dall'arbitro Orsato. Giorgio Chiellini infatti entrò in area di rigore con ampio anticipo e proprio per questo riuscì ad anticipare sul tentativo di ribattuta in rete Mancini. Ecco allora la "vendetta" polemica di Mourinho all'insegna dell'ironia. Il tecnico ha postato gli screen dei due episodi accompagnati da una frase che è tutta un programma: "Uno è stato ripetuto, uno no… indovinate voi quale".