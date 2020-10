Il calcio questa sera è in lutto per la morte di Fabrizio Ferrigno. Un male incurabile ha strappato la vita all'ex giocatore che nella sua carriera ha vestito le maglie di Castel di Sangro, Napoli, Casarano, Reggina, Benevento, Acireale, Padova, Giulianova, Catanzaro, Juve Stabia, Pisa, prima di fare ritorno al Catanzaro nella stagione 2007/2008, ultima prima di appendere le scarpette al chiodo. Proprio con i calabresi, Ferrigno aveva lasciato un ricordo indelebile. Fu infatti protagonista della doppia promozione dalla Serie C2 del Catanzaro di cui è stato anche capitano, nonché gladiatore e leader della squadra che nel 2004 centrò una storica promozione in Serie B. Nella serie cadetta aveva totalizzato 71 presenze sia proprio con il Catanzaro che con la maglia del Padova.

A Catanzaro era stato ribattezzato come ‘il sindaco' per via del suo carattere determinato, del suo carisma e la sua classe che da sempre lo avevano contraddistinto sia in campo, su quella fascia sinistra, che fuori. Ha fatto sognare i tifosi calabresi specie per via di quel gol storico, il 2-0, messo a segno al ‘Ceravolo' contro la Sambenedettese. Ferrigno si è spento a 47 anni e proprio il Catanzaro ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale:

"Il presidente Floriano Noto, a nome di tutta l’US Catanzaro, esprime profondo cordoglio per la morte di Fabrizio Ferrigno. L’ex calciatore giallorosso, tra i protagonisti della promozione delle Aquile in serie B nel 2004, si è spento oggi a causa di una terribile malattia. Alla famiglia del caro Fabrizio, amato da tutta la tifoseria che gli aveva attribuito l’appellativo di “sindaco”, vanno le più sincere condoglianze di tutta la società".

Il calcio piange la morte di Fabrizio Ferrigno

Nato a Napoli il 30 giugno del 1973, Fabrizio Ferrigno è rimasto sin da subito nel cuore dei tifosi e degli amanti del calcio che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Nella sua vita, è stato anche direttore sportivo. Dopo le esperienze con Messina e Catania, Ferrigno era approdato alla Paganese dove, nel campionato 2016/2017, vinse il premio come migliore ds della Lega Pro.

Un privilegio assoluto che ha certificato ulteriormente la sua professionalità in quest'altro ruolo. Tra i suoi colpi più importanti, ci fu sicuramente quello di aver portato alla Paganese un giocatore come Reginaldo con trascorsi in Serie A. Oggi il calcio italiano piange l'addio al suo ‘sindaco'.