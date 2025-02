Montoya di Temptation Island fa un annuncio di calciomercato in un video in cui deride se stesso

video suggerito

Il Betis ha scelto un modo davvero originale per annunciare l'acquisto dell'attaccante colombiano Juan Camilo Hernández. Il "Cucho" è stato il colpo di mercato più costoso effettuato a gennaio nel campionato spagnolo, il club andaluso lo ha piazzato quasi sul gong e ha voluto pubblicizzare l'operazione andata a buon fine riproducendo l'atmosfera dell'edizione iberica di Temptation Island (La Isla de las Tentaciones 6). Ha ricreato la riunione al falò allestendo il set nel minimi dettagli e per rendere tutto molto più realistico ha predisposto anche che il protagonista dello spot fosse "il tradito più famoso al mondo".

È Montoya, uno dei partecipanti al reality, tifoso del club di Siviglia, che durante una puntata del format ha scoperto la fidanzata a letto con uno dei tentatori del programma. Quando gli hanno mostrato le immagini della donna mentre ha un rapporto sessuale è impazzito: ha dato un calcio al leggio, sul quale era poggiato il tablet, iniziato a urlare per la rabbia e il dolore rivedendo la scena sullo schermo di una tv ed è poi scappato dalla postazione per fare irruzione nel villaggio, così da raggiungere la compagna fedifraga.

Una scena da film che ha ripreso la folle fuga, con tanto di corsa sulla spiaggia a dorso nudo e il momento di massima disperazione, quando l'uomo s'è inginocchiato a riva in lacrime. Qualcosa di simile accadde qualche anno fa nel borgo italiano delle tentazioni: Ciro Petrone, legato sentimentalmente a Federica Caputo, si lasciò trascinare dall'adrenalina e dalla passione facendo di tutto per riabbracciare la dolce metà che era dall'altra parte dell'isola.

Chi è il ‘Cucho' Hernandez e perché il suo acquisto ha fatto scalpore in Spagna

L'ingaggio della punta colombiana da parte del Betis è avvenuto in circostanze rocambolesche. Il club andaluso lo ha formalizzato a dieci minuti dalla mezzanotte, termine ultimo delle trattative della sessione invernale. Si è trattato di un investimento da 13 milioni di euro più bonus (è la somma versata al club americano del Columbus Crew), il ​​più grande importo registrato in questo periodo (il 10° in assoluto relativamente ai trasferimenti in Europa) dalla Liga, che ha applicato un regime molto severo in termini di spese e tesseramenti di nuovi giocatori.

Nella speciale classifica delle spese al secondo posto figura un'altra società andalusa: è il Siviglia ‘dirimpettaio' del Betis che di milioni ne ha sborsati 8 per rinforzarsi. Poi ci sono gli ‘spiccioli' pagati da Athletic (3 milioni), Valladolid e Villarreal.