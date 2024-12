Monologo Roma contro il Braga in Europa League, 3-0 firmato da Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Quello della Roma contro il Braga è stato un vero e proprio monologo dall’inizio alla fine. Prestazione convincente della squadra di Ranieri in Europa League, con i portoghesi battuti 3-0 grazie ai gol di capitan Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso. Il risultato sarebbe potuto essere molto più pesante, con gli ospiti praticamente mai pericolosi e salvati a più riprese dal portiere Matheus, espulso nella ripresa.

Evidente la differenza tra le due squadre si è vista sin dai primi minuti, con una Roma che sta raccogliendo i frutti della cura Ranieri. Dopo la vittoria sul Lecce, i padroni di casa son sembrati più sereni e consapevoli dei propri mezzi. Sicuramente il merito della Roma è stato quello di trovare subito il gol del vantaggio sull'asse Zalewski-Pellegrini, due dei giocatori più contestati di questo travagliato avvio di stagione. Il centrocampista dopo tre panchine di fila, ha firmato l'1-0.

L'ex Sassuolo si è rivelato l'uomo più pericoloso dei giallorossi, andando vicino al raddoppio in altre due occasioni. Nella ripresa, Ranieri ha tolto Dybala inserendo Dovbyk e il copione del match non è cambiato con il Braga in grande difficoltà. Opportunità per il 2-0 a ripetizione, fino a quando non è stato Abdulhamid autore di una gran prova a mettere ulteriormente in discesa il match. Portoghesi non pervenuti e rimasti in 10, dopo un'uscita un po' spericolata fuori area di Matehus che ha toccato il pallone con le braccia.

Ultimi minuti a senso unico con Soulé e Dovbyk vicini al tris e Braga a cercare di limitare i danni, nel tentativo di sfruttare contropiedi senza fortuna. Il 3-0 arriva da un altro oggetto misterioso in questo avvio di stagione, ovvero Hermoso. Grazie a questa vittoria la Roma sale a quota 9 punti nella classifica del girone unico di Europa League, al 12° posto. Un bel balzo per la squadra di Ranieri che ora è a meno uno dalla zona ottavi. Portoghesi che restano a quota 7.