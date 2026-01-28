Monaco-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Juventus chiude in casa del Monaco la fase a gironi di Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21 con diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW.

La Juventus affronta questa sera il Monaco nell'ultima partita della fase a girone unico di Champions League. La squadra di Spalletti giocherà alle ore 21 allo Stade Louis II contro i biancorossi di Pocognoli che non potranno fare affidamento su Pogba infortunato. La Juventus già qualificata ai playoff della Champions sogna ancora di accedere direttamente agli ottavi di finale: bisognerà innanzitutto vincere e poi sperare nei risultati delle dirette concorrenti. Le partite si giocheranno tutte in contemporanea, con la Vecchia Signora che dunque sarà in campo alla stessa ora di Inter, Napoli e Atalanta. L'obiettivo è quello di dar seguito al successo contro gli azzurri di Antonio Conte e a quello con il Benfica. Diretta TV in esclusiva su Sky e in streaming su Sky GO e NOW:

Partita: Monaco-Juventus

Orario: 21:00

Dove: Stade Louis II, Monaco

Quando: mercoledì 28 gennaio 2026

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky GO, NOW

Competizione: ultimo turno prima fase a gironi di Champions

Dove vedere Monaco-Juventus in TV: la diretta a pagamento

La partita tra Monaco e Juventus in TV non si potrà vedere in chiaro. Il match che chiude la fase a girone unico della Champions si potrà vedere solo su Sky Sport e sui canali dedicati (Sky Sport Uno, Sky Sport 252). Telecronaca di Stefano Borghi, con il commento di Aldo Serena.

Monaco-Juventus in diretta streaming, dove vederla e l'orario

Per quanto riguarda invece la diretta streaming di Monaco-Juve, questa sarà disponibile su Sky GO (l'app disponibile per gli abbonati Sky), e NOW, servizio live on demand. Appuntamento dunque alle ore 21 quando il match dei bianconeri sarà trasmesso in contemporanea con tutti gli altri dell'ultima giornata.

Le probabili formazioni di Monaco-Juventus, partita di Champions League

Nel Monaco non ci sarà Paul Pogba che è fuori per infortunio. Presente invece un altro ex Juve ovvero Zakaria. In avanti spazio a Balogun, con Akliouche, Golovin, Ansu Fati alle sue spalle. Nella Juventus Thuram e Locatelli saranno titolari per "fare legna" dietro il trio Conceiçao, McKennie e Yildiz. Attaccante ancora una volta David. Le formazioni:

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.