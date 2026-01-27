Cosa è successo a Paul Pogba: perché ha giocato solo 30 minuti e salterà anche Monaco-Juventus

Paul Pogba salterà anche Monaco-Juventus di Champions a causa dell’ennesimo infortunio che lo sta tenendo fermo da tempo: “Il piano messo in atto da quando Paul è arrivato non sta funzionando come previsto”.

Paul Pogba aveva ricominciato a giocare e vedere la luce col Monaco dopo la squalifica per doping arrivata quando era ritornato da poco alla Juventus. Le lacrime dopo la firma con i monegaschi, la prima partita giocata il 22 novembre contro il Rennes sembravano l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. E invece così non è stato. Da novembre al 5 dicembre, tre partite e solo 30 minuti giocati, prima di un nuovo stop per infortunio al polpaccio. Da quel momento in poi di Pogba si sono perse di nuovo le tracce.

Il francese è fermo in infermeria in attesa che il suo recupero si possa velocizzare anche per aiutare la squadra ad uscire da un momento di crisi di risultati. L'amministratore delegato del Monaco, Thiago Scuro, come riporta Le Monde, aveva fin da subito avuto dubbi sull'integrità del francese: "Posso garantirvi che non potrà giocare". Il dirigente del club monegasco ha poi aggiunto: "Il piano messo in atto da quando Paul è arrivato non sta funzionando come previsto". Queste le sue dichiarazioni di metà mese di gennaio.

Le difficoltà di Pogba non sarebbero solo fisiche ma avrebbero avuto anche un impatto mentale. "È profondamente colpito da quanto sia stato difficile essere disponibile e aumentare il suo minutaggio" ha concluso Scuro. A peggiorare le cose, l'atmosfera generale a Monaco tesa a causa della crisi di risultati. Addirittura l'ultima vittoria in campionato dei monegaschi è datata 29 novembre 2025 contro il Monaco. Ecco perché oggi le toccanti parole del nazionale francese a inizio stagione sulla sua capacità di riprendersi sembrano ormai un lontano ricordo.

Scuro ha insistito sul fatto che la squadra e Pogba stesso "stanno lavorando duramente per trovare soluzioni". Tuttavia, le sue speranze rimangono caute. "O funziona, e lui tornerà presto in campo per lasciare il segno, oppure no". Non è ancora chiaro quando Pogba potrà tornaere a giocare. Sicuramente il centrocampista francese salterà la partita contro la Juventus di Champions. Sarebbe stato un incrocio interessante contro la sua ex squadra, quella da cui Paul ha dato il via al suo percorso nel calcio professionistico prima di un lento declino.