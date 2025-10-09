Paul Pogba di nuovo fermo ai box, il “Pogback” è rimandato a tempo indeterminato: cos’è successo

Per Paul Pogba il calvario continua: nessun rientro fissato per il 18 ottobre, alla ripartenza della Ligue1: un fastidio muscolare alla coscia destra lo ha costretto a fermarsi di nuovo. Da quando è arrivato al Monaco, 3 mesi, fa non è ancora sceso in campo. La sua ultima gara è datata 3 settembre 2023, con la Juve contro l’Empoli.

Tutti aspettano Paul Pogba di nuovo in campo a due anni di distanza dall'ultima volta ma chi stava aspettando il ritorno dei campionati dopo la pausa per le Nazionali resterà ancora una volta con l'amaro in bocca: l'ex Juventus è ancora fermo ai box smentendo ciò che aveva affermato in conferenza l'allenatore del Monaco, Adi Hutter che aveva anticipato la presenza del centrocampista nella sfida contro l'Angers del prossimo 18 ottobre. Il suo rientro resta senza scadenza.

Pogba di nuovo KO, cos'è successo: nuovo fastidio muscolare

I media francesi hanno invece rivelato un'altra verità, che obbliga ancora a rimandare il tanto atteso "Pogback" com'è stato definito il ritorno in campo di Paul Pogba a seguito dell'infinita assenza per squalifica per doping: ha subito un problema alla coscia destra, un nuovo fastidio muscolare che lo escluderà dalla ripresa degli allenamenti della squadra e – di conseguenza – dalla prima partita in calendario di Ligue 1. Nulla di grave, ma pur sempre un contrattempo che prolunga ulteriormente l'assenza senza poter al momento stabilire una data precisa.

Hütter era positivo: "E' pronto, voglio vederlo in gara"

Adi Hütter in conferenza stampa venerdì 3 ottobre era stato più che positivo e ottimista dopo averlo seguito in allenamento: "Voglio vederlo in partita. Non sta facendo sedute complete ma ha già confermato la sua intelligenza e capacità. Devo sapere come si sente tatticamente in relazione alla squadra, come sono i suoi movimenti, la sua abilità nella corsa, la sua potenza in campo, nella lotta, ma direi che è pronto". Questo prima del nuovo infortunio che obbligherà Pogba a restare in infermeria.

Paul Pogba al Monaco, dopo 3 mesi ancora zero minuti

Arrivato a Monaco a parametro zero lo scorso 1° luglio, Paul Pogba non gioca in una competizione ufficiale da più di due anni. La sua ultima partita risale al 3 settembre 2023, durante una gara della Juventus contro l'Empoli, pochi giorni prima della sua squalifica per doping che lo ha costretto a un lunghissimo stop. L'ingaggio al Monaco e il ritorno in Ligue1 apparivano come il perfetto viatico per rivedere il 32enne francese di nuovo a giocare ma a distanza di oltre 3 mesi, tutto sembra essersi frizzato, con una assenza ancora senza una data di scadenza.