Quando tornerà in campo Pogba dopo la squalifica: l’allenatore del Monaco annuncia la data

Paul Pogba scalpita per tornare in campo e l'occasione giusta potrebbe arrivare prima del previsto: il francese ha scontato la sua squalifica per doping, restando fermo per 18 mesi dopo l'assunzione di una sostanza illegale. Ha rescisso il suo contratto con la Juventus ma ha trovato una squadra pronta ad accoglierlo e a fargli giocare anche la Champions League, il Monaco. Ed è proprio dalla Francia che ripartirà ora che ha ripreso il ritmo degli allenamenti e si affaccia di nuovo al campo.

Secondo l'allenatore Adi Hütter il momento giusto è alle porte e i tifosi potranno rivedere presto il centrocampista in azione. In conferenza stampa ha dato indicazioni precise sul rientro del suo giocatore che nel frattempo sta lavorando con tutti gli altri per cercare di mettere 90 minuti nelle gambe e restare a disposizione della squadra per il resto della stagione.

Il rientro di Pogba si avvicina

Il momenti più difficile è alle spalle e ora il francese si prepara per far parlare soltanto in campo. L'allenatore del Monaco ha confermato che non fa ancora sessioni complete come il resto della squadra: "Voglio vederlo in una situazione di partita. È intelligente in gioco. Ma devo sapere come si sente tatticamente in relazione alla squadra, come sono i suoi movimenti, la sua abilità nella corsa, la sua potenza in campo". Sarà messo alla prova e il suo momento arriverà prestissimo.

Hütter è piuttosto ottimista sulla ripresa di Pogba e ha fissato già la data per il possibile rientro: "Tutti vedono che sta facendo sempre di più con la squadra. Il nostro obiettivo era forse di convocarlo per la partita contro il Nizza (domenica, ndr), ma è un po' presto. Forse sarà convocato per la prossima partita, contro l'Angers, dopo la sosta per le nazionali". Sicuramente non partirà titolare ma l'allenatore ha detto che potrebbe giocare 15 minuti se gli allenamenti dovessero continuare a dare ancora buoni risultati.