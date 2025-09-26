Calcio
Pogba sfinito dagli allenamenti del Monaco: “Credevo di aver firmato per un club di calcio, non per una maratona”

Paul Pogba lavora per il ritorno in campo, gli allenamenti con il Monaco sono durissimi: “Credevo di aver firmato per un club di calcio, non per una maratona”
A cura di Vito Lamorte
Paul Pogba lavora per il ritorno in campo. L'ex centrocampista della Juventus è protagonista di un video del Monaco che mostra gli allenamenti del Polpo: "Credevo di aver firmato per un club di calcio, non per una maratona"

Arrivato nel Principato a parametro zero il 28 giugno, Paul Pogba è ancora in attesa di giocare i suoi primi minuti con la maglia del Monaco: il club monegasco ha pubblicato venerdì un lungo video sul 32enne, che sta proseguendo il suo percorso riabilitativo secondo il programma di tre mesi messo a punto al momento del suo arrivo.

Il campione del mondo con la Francia nel 2018 sta svolgendo il suo piano con un preparatore atletico dell'ASM e ora c'è grande attesa di sapere quando potrà fare i primi minuti con la maglia monegasca.

Pogba, conto alla rovescia per il debutto con il Monaco

Il ritorno del Polpo è sempre più vicino. Paul Pogba è arrivato nel Principato a parametro zero dopo la separazione con la Juventus ma non ha ancora avuto modo di esordire con la maglia del Monaco: il centrocampista francese continua a lavorare duramente per ritrovare la forma e farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa.

Il 32enne segue con costanza il programma di riatletizzazione stabilito al momento della firma: tre mesi di lavoro mirato per riportarlo in condizione. Tra corsa, esercizi in piscina, scatti e allenamenti sia con sia senza pallone, Pogba non si risparmia, affiancato da un preparatore del club. Con un sorriso ha commentato: "Pensavo di aver firmato per una squadra di calcio, non per un club di maratona. Però tornare a toccare la palla, respirare l’erba, sentire il campo… è una sensazione bellissima. La strada è lunga, ma procediamo passo dopo passo".

Anche l’allenatore Adi Hütter, qualche settimana fa, si è detto fiducioso: "Credo che potremo rivederlo in campo subito dopo la prossima sosta per le nazionali. Sta facendo un lavoro straordinario ogni giorno, è un grande professionista e sono convinto che tornerà nei tempi stabiliti".

