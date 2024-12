video suggerito

Mojica tira una testata al proprio compagno di squadra: la frustrazione è tanta, la colpa è di Yamal Johan Andrés Mojica, difensore del Maiorca, è stato protagonista di un atto violento e scomposto nei confronti di Manu Mornales, suo compagno di squadra: urla e una testata in faccia. Motivo? La frustrazione per l'ennesima giocata da fenomeno di Lamine Yamal che ha trascinato il Barcellona alla vittoria esterna in goleada.

A cura di Alessio Pediglieri

Johan Andrés Mojica è diventato il protagonista negativo della sconfitta per 1-5 che il Maiorca ha subito in casa contro il Barcellona nella partita di Liga giocata martedì 3 dicembre che ha permesso agli azulgrana di allungare momentaneamente in vetta alla classifica. Il giocatore dei padroni di casa ha perso letteralmente la testa a fronte dell'ennesima giocata di Yamal, colpendo rabbiosamente Manu Mornales.

La reazione rabbiosa di Mojica sul compagno Morlanes

L'episodio, diventato ben presto virale, è accaduto attorno al 60′ in occasione del muovo vantaggio del Barcellona: Dani Olmo lancia in profondità Lamine Yamal che entra in area e viene fermato fallosamente da Johan Mojica: ammonizione per lui e rigore a favore del Barcellona poi trasformato in gol da Raphinha. Ma evidentemente il difensore del Maiorca non si considerava l'unico colpevole del fatale errore: l'ex giocatore del Villarreal ha iniziato una discussione accesa con il suo compagno, il centrocampista Manu Morlanes, accusandolo visibilmente di aver permesso l'inizio dell'azione avversaria. Un momento di pura e vera frustrazione in cui Mojica ha perso il controllo rifilando una testata a Morlanes che, incredibilmente, è rimasto pressocché impassibile di fronte alla rabbia del compagno.

La causa della frustrazione del Maiorca: Lamine Yamal

Il problema di Mojica è stata la frustrazione provata e provocata dall'ennesima giocata da fenomeno di Lamine Yamal al suo rientro tra le fila del Barça: il giovane talento azulgrana ha provocato il rigore del momentaneo 2-1 per poi mettere lo zampino anche sul tris catalano con la squadra di Flick che ha festeggiato un perentorio 5-1 esterno. Scatenando la rabbia del difensore colombiano in balia di Yamal e che, già ammonito dall'arbitro, avrebbe potuto anche subire una seconda sanzione, venendo espulso.

Il tecnico Arrasate non giustifica Mojica

Al termine della partita, il tecnico del Maiorca, Jagoba Arrasate, ha provato a chiarire l'imbarazzante situazione, pur rammaricandosi per l'eccessiva rabbia mostrata da parte di Mojica: "Mojica ha totale fiducia in Morlanes, sono in perfetta sintonia e questo a volte permette loro di dirsi qualcosa in più. Non giustifico quello che ha fatto Johan, ma ha fiducia nel compagno ed è per questo che lo ha ripreso. Ma tutti abbiamo commesso errori determinanti"