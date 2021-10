Mistero social su Mauro Icardi: una foto in maschera poi scompare L’ultima traccia social di Maurito risale a qualche ora fa, quando è stato ripreso nelle stories di Wanda Nara durante un party in stile Halloween. Lei vestita da leopardo e truccata ad hoc per l’occasione, lui nei panni di una sorta di vampiro. Nell’attesa di un ritorno al gol, l’argentino continua a far parlare di sé per vicende extra-calcistiche dopo il tormentone per la crisi/riconciliazione con la moglie.

Mauro Icardi è scomparso. Dell'attaccante argentino non c'è più traccia su Instagram. Il collegamento alla sua pagina è disattivato: "Spiacenti, questa pagina non è disponibile", è il messaggio che compare cliccando sul link che conduce al suo profilo. È successo tutto dopo l'ultima partita di campionato del Paris Saint-Germain (l'ex Inter è subentrato al posto di Messi nella ripresa) e una festa in maschera per Halloween. La tempesta emotiva per la separazione e la riconciliazione con Wanda Nara aveva messo il calciatore sotto i riflettori, anche questo aspetto vissuto pubblicamente, condiviso in Rete dall'inizio (con l'annuncio della moglie/agente) alla fine (con tanto di lettera d'amore dedicata alla consorte con la quale ha salvato il rapporto) a corredo delle voci sul presunto tradimento con Eugenia La China Suarez.

Tutto passato. E come tra lui e Wanda è tornato il sereno, così lei stessa ha messo una pietra sopra a un'altra vicenda: la battaglia legale con l'ex marito Maxi Lopez. La "signora Icardi" era allo stadio per assistere all'incontro della squadra di Pochettino: la foto che la immortala in tribuna dà evidenza alla cosa, quasi a testimoniare che ormai tra i due non ci sono più ombre. Ombre, invece, ci sono sulla decisione del giocatore di oscurare il proprio account. Cosa è successo?

L'ultima traccia social di Maurito risale a qualche ora fa, quando è stato ripreso nelle stories della moglie durante un party. Lei vestita da leopardo e truccata ad hoc per l'occasione, lui nei panni di una sorta di vampiro (con tanto di faccia camuffata): compare così nella breve clip e in un'altra immagine che lo vede accanto a Marco Verratti (compagno di squadra) alla festa organizzata per il compleanno di Hakimi. Nell'attesa di un ritorno al gol, l'argentino continua a far parlare di sé per vicende extra-calcistiche, l'ennesima dopo il tormentone-soap sulla crisi matrimoniale con Wanda Nara.