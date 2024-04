video suggerito

Minteh accompagnato a casa dai tifosi dopo la doppietta all’Ajax: vive a due passi dallo stadio Yankuba Minteh accompagnato e osannato dai tifosi del Feyenoord dopo la doppietta all’Ajax. Il giovane attaccante ha 19 anni e non ha ancora la patente. A casa torna a piedi dato che vive a due passi dallo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Yankuba Minteh ha 19 anni ed è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Feyenoord. Il giovane attaccante ha segnato una doppietta nell'ultimo incontro di campionato vinto 6-0 contro l'Ajax. Nella goleada inflitta ai Lancieri il talento del Gambia ha anche messo a segno un assist – il quarto in campionato – che certifica la sua immensa qualità. Motivo in più per ritrovarsi, subito dopo la partita, assalito dai tifosi di casa che lo hanno osannato una volta uscito dallo stadio. Minteh infatti non ha ancora la patente e per questo il club gli ha riservato una casa vicina allo stadio.

Spesso va agli allenamenti a piedi o in bicicletta. Minteh dopo la sfida vinta contro l'Ajax ha incrociato inevitabilmente i tifosi ancora presenti all'esterno dello stadio e divertito ha assistito alla festa che gli hanno riservato. Cori per il talento del Feyenoord, selfie e una sorta di scorta improvvisata da parte di qualcuno che ha voluto accompagnarlo fino alla porta di casa. Con il giocatore però c'era anche qualche membro del Feyenoord che di certo non l'ha lasciato solo sapendo che sarebbe stato preso d'assalto.

Minteh ha reagito sorridendo, quasi sorpreso da quell'entusiasmo smisurato nei suoi confronti. "Due anni fa giocavo per lo Steve Biko FC in Gambia e quest'anno ho esordito in Champions League con il Feyenoord – ha spiegato il giocatore a fine partita – I miei genitori sono seduti davanti alla televisione, come tutti gli altri in Gambia. L'intero paese mi sostiene. Già la vittoria della Coppa può diventare il primo vero premio per me come calciatore. Fosse per me, il primo di tanti".

Leggi anche Surreale invasione in Brasile: tifoso entra per ben due volte in campo nella stessa partita

L'attaccante del Gambia è di proprietà del Newcastle ma non sa ancora se il suo futuro sarà subito in Inghilterra dal prossimo anno o ancora in prestito. “Sono ancora giovane, ho tempo, magari mi vogliono prestare nuovamente – spiega – Non lo so ancora, ne sentirò parlare, lascerò che tutto mi accada. So solo che un giorno giocherò in Premier League". Un traguardo importante per lui che ha firmato con il Newcastle un contratto fino al 30 giugno 2028 mentre col Feyenoord il prestito terminerà a fine stagione.