Il Napoli e Milik stanno per accettare l'offerta del Marsiglia, che piace a tutte le parti. Il calciatore ha bisogno di giocare e lo farà con una squadra dal grande blasone, i partenopei non perderanno a costo zero l'attaccante e dovrebbero guadagnare una cifra che oscilla tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Ma nel calciomercato, si sa, non ci sono certezze e fin quando non arriveranno le firme non si potrà dare per certo l'affare.

Le cifre della trattativa tra Napoli e Marsiglia per Milik

Forse già martedì Napoli e Marsiglia potrebbero chiudere la trattativa per Milik. L'affare procede spedito, ma ci sono ancora tante piccole grandi cose da limare. L'accordo tra i due club è stato raggiunto, ma c'è da capire quale sarà la formula dell'acquisto di Milik. Il Napoli pretenderebbe una cessione immediata e all'Olympique ha chiesto 8 milioni più 5 di bonus, oppure 9 milioni di euro più 4 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita (che oscilla tra il 20 e il 25%).

Ma il club di De Laurentiis sta preparando il contratto per il prolungamento del polacco, un rinnovo pro forma, che permetterebbe a Milik di essere ceduto in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Il Napoli vorrebbe inserire anche una serie di clausole, tra queste pure quella che riguarda l'impossibilità di tornare in Italia per 2 o 3 anni, cosa che il polacco e il suo entourage comunque non vorrebbero. Ma nonostante ciò l'affare procede spedito e in questo momento c'è fiducia sulla conclusione positiva.

L'avventura di Milik al Napoli

Non è stato certo fortunato il polacco che nelle prime due stagione da giocatore partenopeo ha subito due seri infortuni al ginocchio e ha giocato pochissimo. Poi si è ripreso, è stato protagonista nell'unica stagione di Ancelotti ed è stato determinante anche con Gattuso, suo è stato il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Poi il polacco non ha trovato l'accordo per il rinnovo con De Laurentiis ed è finito fuori squadra, e ora si prepara all'addio.