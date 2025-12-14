Milan-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Milan-Sassuolo si gioca alle 12:30 ed è una gara valida per la 15a giornata di campionato. Diretta in esclusiva e a pagamento in YV e streaming per gli abbonati DAZN.

Milan-Sassuolo è una delle gare in programma oggi, domenica 14 gennaio per la 15a giornata di Serie A. Si gioca a San Siro con calcio di inizio alle 12:30 e diretta in esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

Il Milan capolista si ripresenta davanti ai propri tifosi dopo la vincente trasferta a Torino contro i granata, domati in rimonta da un super Pulisic. Per Allegri, ulteriore conferma che il gruppo c'è ed è già stata digerita l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Lazio. Per difendere il primato bisognerà però avere la meglio sul Sassuolo di Grosso che ha appena rialzato la testa riuscendo a battere la Fiorentina, in eterna crisi, con una prova d'autorità.

Partita: Milan-Sassuolo

Dove: San Siro (Milano)

Quando: domenica 14 dicembre 2025

Orario: 12:30

Competizione: 15a giornata di Serie A

Dove vedere Milan-Sassuolo in TV: la diretta esclusiva della partita

Anche Milan-Sassuolo sarà visibile solamente attraverso un abbonamento a DAZN, utilizzando una moderna Smart TV collegata a internet. Via cavo, o attraverso una console da gioco oppure wireless (Chromecast e Firefox) è possibila vederla sullo schermo, in esclusiva e a pagamento.

Milan-Sassuolo, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per chi volesse seguire la partita via streaming serve un abbonamento con DAZN. Su pc è sufficiente collegarsi la sito ufficiale mentre con i devices si può utilizzare l'app di riferimento. L'orario di inizio è per il lunch-time, alle 12:30

Milan-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Allegri deve rinunciare a Leao che si è allenato a parte, anche se non presenta lesioni muscolari. Nkunku dovrebbe affiancare Pulisic nell'attacco rossonero ancora una volta senza punta di ruolo. In mezzo Loftus-Cheek favorito su Ricci per completare il reparto con Modric e Rabiot che dovrebbero non avere rivali per una maglia. Il Sassuolo deve valutare invece le condizioni di Pinamonti, uscito malconcio dall’ultimo match ma l'ex Inter potrebbe recuperare. Non ci sarà Berardi mentre Volpato, dopo l'ultimo exploit è confermato.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso