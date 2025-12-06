La Fiorentina sprofonda anche contro il Sassuolo per 3-1: è l’ottava sconfitta in campionato

La Fiorentina crolla in un buco nero dal quale non riesce più ad uscire: contro il Sassuolo arriva l'ennesima sconfitta di questo campionato che apre le porte all'incubo retrocessione. Il gol di Mandragora al nono sembrava portare alla prima vittoria in Serie A, ma tutto si è capovolto in fretta e alla fine del primo tempo i neroverdi erano già in vantaggio, completando la rimonta nella ripresa con il 3-1.

Anche dopo l'addio di Pioli e l'arrivo di Vanoli la marcia della viola non si è invertita e ora i numeri diventano davvero preoccupanti. La difesa è sempre più bucata, l'ultimo posto in classifica spaventa e la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto con il Verona che non può assolutamente essere sbagliato.

Il rigore segnato da Mandragora

La Fiorentina perde ancora, 3-1 per il Sassuolo

Sono 24 i gol subiti in 14 giornate ma soprattutto il conteggio delle vittorie è ancora fermo a 0. Neanche la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha aiutato la Fiorentina a risvegliarsi e ora è ultima in classifica, con poche speranze di poter fare un ribaltone nella seconda metà della stagione. Eppure la partita era cominciata bene, con il rigore segnato da Mandragora, l'unico lampo della viola prima dell'inizio della rimonta. Da quel momento i neroverdi schiacciano il piede sull'acceleratore: Ranieri e De Gea fanno un pasticcio e regalano il pari a Volpato e prima dell'intervallo Muharemovic segna il 2-1.

Nella ripresa la storia e sempre la stessa e la difesa della Fiorentina si fa trovare impreparata ancora una volta sull'azione di Koné che sigilla il 3-1 poco dopo il cartellino rosso dato a Grosso dalla panchina per proteste: l'allenatore protestava per un gol annullato a Volpato,, ma esagera e si prende l'espulasione. La squadra di Vanoli non riesce mai a reagire e si porta a casa l'ottava sconfitta di questo campionato che certifica l'ultimo posto in classifica.