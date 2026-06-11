New York trasforma l’impossibile in realtà: rimonta irreale, 3-1 sugli Spurs e titolo NBA a un passo

Sotto di 29 punti i New York Knicks compiono una rimonta straordinaria e si porta sul 3-1 contro gli Spurs nelle Finals NBA.

Per rendere più epiche le finali NBA 2026 i New York Knicks hanno compiuto un'impresa titanica, destinata a rimanere incastonata nella storia del basket. Avanti 2-1 sui San Antonio Spurs in gara 4 i Knicks si erano trovati sotto di 29 punti e sono riusciti a vincere di un punto con un canestro a un secondo dalla fine, è 3-1. Con i Knicks che sono a un passo dal titolo dopo la più grande rimonta nella storia delle Finals NBA.

Rimonta pazzesca: gli Spurs erano avanti di 29 punti

San Antonio Spurs sembrava favorita alla vigilia delle Finals. Ma i Knicks si sono portati avanti subito 2-0, vincendo due partite fuori casa. Nella prima gara interna, con il Presidente Trump in tribuna, sono stati battuti. Fattore campo azzerato e 2-1. Gara 4 aveva un peso specifico notevolissimo. Gli Spurs giocano una prima parte d'incontro praticamente perfetta e all'intervallo tornano negli spogliatoi con un vantaggio di 27 punti. New York si rifà sotto, ma è dietro comunque di 15 lunghezze. Nell'ultimo quarto i californiani superano i 20 punti di vantaggio, prima di arrivare al +29.

107-106: vittoria indimenticabile per i Knicks

Ma da lì inizia una rimonta stella con Jalen Brunson e OG Anunoby che creano l'impossibile. A un secondo e 22 dal termine New York si mette avanti: 107 a 106, che sarà il risultato finale. OG Anunoby chiude con 33 punti, ma al di là delle mere statistiche si prende la palma di migliore della finale per l'atteggiamento e la personalità, oltre che per canestri e rimbalzi. Scettro che meriterebbe anche Brunson, autore di 36 punti.

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Adesso è 3-1 per i Knicks che avranno nella peggiore delle ipotesi un'altra chance di giocare in casa, cioè al mitico Madison Square Garden. Per gli Spurs ora c'è la chance di una rimonta clamorosa, ma sulla loro pelle hanno visto che nulla è impossibile nello sport e in questo caso nell'NBA.