Milan-Girona, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni della partita di Champions Milan-Girona è la partita della 7ª giornata del girone unico di Champions League che si gioca alle 21. Diretta tv e streaming in chiaro su Amazon Prime Video solo per abbonati ma c’è anche la possibilità di vederla gratis. La probabile formazione ufficiale dei rossoneri contro gli spagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nella settima e penultima giornata di Champions League il Milan affronta oggi il Girona a San Siro. Si gioca alle 21, per i rossoneri è un match da vincere a tutti i costi perché in palio ci sono punti pesanti per superare la fase campionato a girone unico. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva per abbonati solo su Amazon Prime Video, che al mercoledì sera manda in onda il migliore dei match nel palinsesto del calendario.

Dopo la disfatta in campionato contro la Juve, che ha allontanato i rossoneri dal quarto posto, la gara di Coppa offre l'opportunità di riscattarsi subito, mostrando quella "fame" richiesta dal tecnico Sergio Conceiçao, ed è di vitale importanza per proseguire il percorso nel massimo torneo continentale. I rossoneri hanno ottenuto finora 12 punti frutto di 2 sconfitte e 4 vittorie (l'ultima contro la Stella Rossa): qualora arrivassero due vittorie contro spagnoli e Dinamo Zagabria (all'ultimo turno) potrebbero sognare ancora un piazzamento tra le prime otto (ma servirà comunque attendere i risultati delle dirette concorrenti).

Sulla carta l'impegno con il Girona, fermo a quota 3 punti e ormai già eliminato, è ampiamente alla portata del Milan. Le uniche perplessità sono legate alle condizioni fisiche di due elementi chiave quali Pulisic e Morata: a meno di recuperi provvidenziali, allo stato dei fatti potrebbero esserci ma non tra i titolari. Musah e Abraham sono pronti.

Partita: Milan-Girona

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: mercoledì 22 gennaio 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, 7ª giornata

A che ora e dove vedere Milan-Girona in diretta TV: la partita non è in chiaro

Milan-Girona non sarà trasmessa in chiaro gratis ma sarà visibile solo per gli abbonati della piattaforma di Amazon Prime Video. C'è un modo per farlo senza sopportare costi aggiuntivi: basta registrarsi e usufruire del periodo di prova che dura 30 giorni e permette di vedere una serie di contenuti tra cui anche le partite di Champions. Serve però fare attenzione alla tempistica di un espediente del genere: concluso il mese free, bisognerà disdire ufficialmente la propria registrazione oppure confermarla sottoscrivendo un abbonamento mensile (al prezzo di 4,99 euro) o annuale (49,90 euro pagabili in un'unica soluzione).

A raccontare Milan-Girona in telecronaca saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. La gara sarà seguita con un pre-partita molto ampio a partire dalle 19:30 e da un post match altrettanto approfondito con commenti, interviste e l'analisi degli eventuali casi da moviola più discussi. A condurre l'evento sarà Giulia Mizzoni coadiuvata dagli inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella Var room ci sarà l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese.

Milan-Girona, dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Milan-Girona sarà criptata e disponibile solo per gli abbonati. La si potrà vedere utilizzando i consueti dispositivi attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito della piattaforma e accedere all'evento previo inserimento delle proprie credenziali.

Milan-Girona, le probabili formazioni della partita di Champions

Il Milan che affronta il Girona non dovrebbe differire di molto rispetto a quello visto in campionato. Musah pronto al posto di Pulisic. In difesa c'è Pavlovic al fianco di Gabbia. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceiçao.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejcì, Blind; Van de Beek, Romeu, Gutiérrez; Asprilla, Bryan Gil; Danjuma. Allenatore: Michel.

Pronostico Milan-Girona, chi vince la partita di Champions

Il Milan è in corsa per ottenere la qualificazione diretta agli ottavo di finale di Champions, mentre il Girona non ha altra ambizione che chiudere la propria esperienza nella maniera più dignitosa possibile. Fattore che conta molto per bilanciare le quotazioni delle scommesse, che danno i rossoneri estremamente favoriti: molto bassa quella relativa al successo del ‘diavolo' (da 1.42 a 1.48), alta quella che considera il successo degli iberici (tra 6-25 e 7.50).