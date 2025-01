video suggerito

La classifica aggiornata di Champions League dopo la 7ª giornata: l'Atalanta sale al terzo posto

A cura di Ada Cotugno

Le ultime due giornate della Champions League ci riveleranno i verdetti ufficiali: la fase campionato di questa edizione inedita sta per concludersi e tutti gli appassionati sono in attesa di capire quali squadre formeranno gli ottavi di finale. Come da regolamento della classifica, le prime otto andranno direttamente alla fase a eliminazione diretta mentre i club piazzati dalla 9ª alla 24ª posizione affronteranno i playoff, con i primi otto considerati teste di serie al momento dei sorteggi.

La classifica aggiornata di Champions League

Ecco la classifica aggiornata della fase campionato di Champions League:

Liverpool 18 (+12) Barcellona 15 (+14) Atalanta* 14 (+14) Arsenal 13 (+9) Leverkusen 13 (+7) Inter 13 (+6) Aston Villa* 13 (+5) Brest 13 (+4) Monaco* 13 (+3) Lille 13 (+3) Borussia Dortmund 12 (+9) Bayern Monaco 12 (+9) Atletico Madrid 12 (+4) Milan 12 (+3) Juventus 11 (+4) Benfica 10 (+3) Sporting 10 (+2) Feyenoord 10 (-1) Club Brugge 10 (-2) Real Madrid 9 (+1) Celtic 9 (0) Manchester City 8 (+4) PSV 8 (+2) Dinamo Zagabria 8 (-5) PSG 7 (0) Stoccarda 7 (-3) Shakhtar 4 (-8) Sparta Praga 4 (-11) Girona 3 (-6) Sturm Graz* 3 (-8) Stella Rossa 3 (-9) Salisburgo 3 (-15) Bologna 2 (-6) RB Lipsia 0 (-7) Slovan Bratislava 0 (-16) Young Boys 0 (-19)

* una partita in più

Quali sono le squadre già qualificate agli ottavi

Liverpool e Barcellona possono affrontare le due partite finali di questa Champions League come se fossero una passerella, dato che sono già ufficialmente qualificate agli ottavi di finale: gli inglesi sono primi a punteggio pieno e i 18 punti non possono mettere in discussione il passaggio al turno successivo, stesso discorso che si applica ai catalani che con 15 punti sono sicure di finire tra le prime otto.

Arsenal, Aston Villa, Leverkusen, Brest, Lille e Inter invece non sono ancora sicure del passaggio diretto, ma hanno archiviato matematicamente almeno l'accesso ai playoff per la fase a eliminazione diretta.