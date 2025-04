video suggerito

Milan Futuro ai play-out in Serie C, perché Camarda e Jiménez non possono giocare: il regolamento Milan Futuro si giocherà i play-out per non retrocedere in Serie D e lo farà senza Camarda e Jimenez: cosa dice il regolamento. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milan Futuro si giocherà i play-out per non retrocedere in Serie D. Il girone B della Serie C 2024-2025 si è concluso il 27 aprile decretando i verdetti per la Regular Season: la Virtus Entella è stata promossa in Serie B e il Legnago Salus è retrocesso in Serie D ma nella Post-Season di maggio si disputeranno tra play-off e play-out e proprio questi ultimi vedranno protagonisti anche i giovani rossoneri.

La squadra di Massimo Oddo scenderanno in campo contro la SPAL in due confronti, il 10 e il 17 maggio, ad altissima tensione e non potrà disporre di due punte di diamante come Francesco Camarda e Alex Jimenez.

Perché Camarda e Jiménez non possono giocare i play-out con Milan Futuro: il regolamento

Per quale motivo Camarda e Jiménez non possono giocare i play-out con Milan Futuro? Il regolamento vigente dice che per giocare anche la post-season bisogna aver collezionato almeno 25 presenze durante la stagione regolare: questo non è accaduto per Camarda e Jimenez, mentre potrà partecipare Bartesaghi che nell'ultima giornata di campionato ha tagliato raggiunto il traguardo.

Una regola che non era stata considerata dalla dirigenza rossonera, che si appresta ad affrontare le due sfide decisive per la stagione della selezione Under 23 rossonera senza due punte di diamante. Sia Camarda che Jimenez sono stati costantemente aggregati alla prima squadra e sono stati utilizzati meno dalla squadra giovanile, che ha avuto un rendimento molto al di sotto delle aspettative.

Camarda con Milan Futuro è sceso in campo 18 volte con 5 gol e un assist mentre Jimenez ha messo a referto 15 presenze e 2 reti con la squadra prima di Bonera e ora di Oddo.

Milan Futuro, i play-out contro la SPAL e l'incubo retrocessione

Milan Futuro disputerà i play-out contro la SPAL e si giocherà tutto il 180′. Le altre due squadre che si giocheranno la permanenza in Serie C sono Lucchese e Sestri Levante. Il regolamento, che non prevede supplementari e i rigori ai play-out, dice che le squadre che si sono piazzate meglio nella Regular Season si salverebbero in casi di parità di reti tra andata e ritorno.

In questo caso sono avvantaggiate SPAL e Lucchese, che si sono piazzate al 16° e al 17° posto nel corso del torneo: in caso di parità delle reti tra andata e ritorno sarebbero Milan Futuro e Sestri Levante a lasciare la Serie C.