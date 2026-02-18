Serie A
Milan-Como, dove vedere oggi in TV e streaming il recupero di Serie A: orario e formazioni

Oggi si gioca a San Siro il recupero di campionato Milan-Como, con fischio di inizio alle 20:45. Allegri non avrà Rabiot, Fabregas Morata entrambi squalificati. Diretta TV e in streaming in esclusiva su DAZN.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Il recupero di Campionato di Serie A Milan-Como si gioca quest'oggi mercoledì 18 febbraio, a San Siro con fischio di inizio fissato per le 20:45. Una gara che verrà trasmessa in diretta, in esclusiva, su DAZN in TV e in streaming e che va a concludere la 24a giornata dopo il rinvio dovuto alle Olimpiadi Milano Cortina e l'indisponibilità di San Siro.

Il Milan ritorna in campo nel recupero infrasettimanale, riabbracciando San Siro per la sfida al Como di Cesc Fabregas. La partita doveva essere giocata inizialmente lo scorso 8 febbraio, ma è stata rinviata per l'indisponibilità dello Stadio San Siro per ospitare il 6 febbraio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Inizialmente si era paventata anche l'ipotesi di giocare la partita a Perth in Australia, ma alla fine tutto è saltato dopo una serie di tentativi andati a vuoto e per le polemiche sorte per la scelta da parte della Federcalcio italiana.

A pochi giorni dalla vittoria in trasferta contro il Pisa, il Milan di Max Allegri torna in campo e proverà così, di fronte al proprio pubblico di conquistare altri tre punti per cercare di tenere il passo della capolista Inter che, in caso di successo rossonero, tornerebbe a +5. E soprattutto garantirebbe al Milan un ulteriore passo verso il reale e dichiarato obiettivo stagionale dichiarato ad inizio anno, il rientro in Champions League, dopo la sconfitta della Juventus nel derby d'Italia e il pareggio tra Napoli e Roma. Il Como di Fabregas, al contrario, dovrà provare a rialzare la testa dopo le ultime uscite non proprio esaltanti: un pareggio contro l'Atalanta e la sconfitta interna con la Fiorentina hanno rallentato la scalata dei bergamaschi verso la zona Coppe.

Dove vedere Milan-Como in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Milan-Como sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN che ne detiene i diritti in esclusiva. Gli abbonati potranno farlo o attraverso l'utilizzo di una Smart TV collegata a internet oppure da pc andando sul sito ufficiale dazn.it o, ancora sfruttando l'app per vedere l'incontro dai dispositivi mobili. Un servizio riservato solamente ai propri utenti, a pagamento.

Milan-Como, le probabili formazioni del recupero di Serie A

Allegri non può contare sullo squalificato Rabiot, espulso a Pisa, dando spazio a Ricci con Loftus-Cheek, finto nueve nell'ultima uscita ma che ritornerà in mediana. Athekame resta favorito sulla destra sul rientrante Saelemaekers, mentre dovrebbe ripartire titolare la coppia Leao-Pulisic, con Nkunku in panchina. Anche per Fabregas ci sarà uno squalificato di lusso: il grande ex Alvaro Morata espulso nel finale contro la Fiorentina per uno sciocco fallo di reazione. Spazio nuovamente a Douvikas, con Vojvoda, Nico Paz e Baturina a comporre il trio d'appoggio.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Immagine
