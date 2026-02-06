Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026, quando sfila l’Italia: scaletta e ordine d’uscita Nazioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La fiamma olimpica è arrivata a Milano e oggi sarà la protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si terrà a San Siro a partire dalle 20:00. Diversi ospiti illustri provenienti da tutto il mondo parteciperanno allo spettacolo che dà ufficialmente il via alle gare: lo stadio per l'occasione è stato rinominato Milano San Siro Olympic Stadium e farà da sfondo alla sfilata degli atleti di tutte le nazioni partecipanti. Il tema scelto è "Armonia" che sarà il filo conduttore del racconto che porterà anche all'accensione dei due Bracieri Olimpici che si trovano all'Arco della Pace a Milano e in Piazza Angelo Dibona a Cortina d'Ampezzo.

La scaletta della sfilata alla Cerimonia d'apertura di Milano Cortina: ordine d'uscita delle Nazioni

Il fulcro centrale della Cerimonia sarà la classica sfilata delle 92 nazioni partecipanti alle Olimpiadi Invernali. Tutti gli atleti faranno un giro di campo seguendo la propria bandiera per presentarsi al mondo. Per la prima volta in assoluto l'Italia avrà quattro portabandiera: a Milano ci saranno Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo), mentre a Cortina la delegazione sarà guidato da Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling). La sfilata sarà aperta dalla Grecia in quanto paese in cui sono nati i Giochi Olimpici, poi seguiranno le altre nazioni in ordine alfabetico a eccezione degli Stati Uniti terzultimi (paese ospitante delle Olimpiadi 2034 a Salt Lake City-Utah), della Francia penultima (paese ospitante dei Giochi invernale 2030 sulle Alpi francesi) e dell'Italia che chiuderà la sfilata delle delegazioni in quanto paese ospitante.

La fiaccola olimpica terminerà il suo viaggio con l’accensione dei due bracieri, uno a Milano e l’altro a Cortina

Quando si accendono i due bracieri delle Olimpiadi Invernali 2026

Per la prima volta nella storia dei Giochi si accenderanno due bracieri in città diverse, Milano e Cortina d'Ampezzo, entrambe protagoniste di questo grande evento. Sarà la fine del lungo viaggio della fiamma olimpica che da 63 giorni attraversa tutta l'Italia: l'accensione è prevista intorno alle ore 22:30 e sancirà l'inizio delle Olimpiadi Invernali con un gesto simbolico. I due bracieri sono situati Arco della Pace di Milano e in Piazza Dibona a Cortina.

A che ora si esibiscono i cantanti ospiti alla Cerimonia d'apertura dei giochi olimpici

Ufficialmente la Cerimonia d'apertura comincerà alle ore 20:00, ma a partire dalle 19:15 ci sarà il pre-show con i volti più importanti della musica e dell'intrattenimento di tutto il mondo. Mariah Carey sarà protagonista di un'esibizione toccante in cui canterà "Nel blu dipinto di Blu", l'Inno di Mameli sarà cantato da Laura Pausini, seguito poi dalla sfilata delle 92 delegazioni intorno alle ore 20. In chiusura ci sarà l'intrattenimento di diversi artisti come il pianista Lang Lang, il mezzosoprano Cecilia Bartoli, il dj Mace e gli attori Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, l'accensione dei due bracieri e infine un messaggio di pace e unità tra i popoli con Andrea Bocelli che canterà "Nessun Dorma" e Ghali insieme a un coro di voci bianche.