Come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, le prime con doppio braciere

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ci siamo, oggi è il giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che inizierà alle 20 e sarà ‘divisa', a metà tra Milano (stadio San Siro) e Cortina d'Ampezzo. Ed è proprio questa la prima differenza sostanziale rispetto alle ultime Olimpiadi di Parigi che si sono svolte in estate. Al contrario di quanto accaduto in Francia, infatti, con le celebrazioni avvenute lungo la Senna, in questo caso l'Italia ha voluto dare seguito alla tradizione rappresentata dallo stadio, che sarà di fatto il Meazza, a San Siro. La cerimonia si dividerà in tre atti principali che uniscono la modernità urbana di Milano con la maestosità delle Dolomiti di Cortina.

In questo contesto dunque si articolerà l'evento che arriverà poi al momento culminante con l'accensione di due bracieri Olimpici: uno a Milano (di metallo massiccio e pesa 4,5 tonnellate), presso l'Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, cuore della località alpina.

Questa di fatto è la grande novità di queste Olimpiadi. Sono i primi Giochi che prevedono il doppio braciere. In passato già a Pechino 2022 – così come per Vancuover 2010- erano stati accesi addirittura tre bracieri, in tre città diverse, ma c'è una grossa differenza. A Pechino i bracieri multipli servivano a coprire le enormi distanze tra i tre poli di gara di un'unica Olimpiade che di fatto era centrata solo su Pechino, come si evince dal nome (Pechino 2022 ndr). Erano però dei bracieri piccoli, simbolici. A Milano-Cortina, invece, i due bracieri simboleggiano per la prima volta l'unione di due città che hanno condiviso la candidatura fin dal nome ufficiale dell'evento. E per questo saranno accessi due veri bracieri olimpici.

Per quanto riguarda l'evento, l'Italia, i suoi costumi e la sua tradizione, sarò rappresentati già dal design dei bracieri che rende omaggio alla genialità senza tempo di Leonardo da Vinci. Seguirà lo spettacolo che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani e di fama mondiale in un mix di musica classica, rap e prosa, tutto orchestrato attorno al tema dell'armonia.

Come già accaduto a Parigi poi, arriverà il momento degli atleti che si dovranno esibire nel corso dei Giochi. Tutte le nazionali e i propri atleti faranno il loro ingresso al Meazza che per l'occasione sarà trasformato in un'immensa distesa di ghiaccio tecnologico. L'Italia, come paese ospitante, chiude la sfilata guidata dalle portabandiera Arianna Fontana e Federica Brignone.

La presenza del presidente Mattarella alla cerimonia dei Giochi

Il protocollo prevede poi anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al presidente del Comitato olimpico internazionale. L'evento nel frattempo andrà avanti con la presenza di circa 1.200 performer volontari coinvolti e un cast proveniente da 27 Paesi diversi, di età compresa tra i 10 e i 70 anni. Ben 500 musicisti sono stati invece ingaggiati per le varie colonne sonore della manifestazioni e oltre 1400 costumi differenti saranno indossati sul palco per le varie rappresentazioni previste.

Tanta curiosità inoltre per vedere quali saranno gli artisti italiani e le star internazionali presenti alla cerimonia d'apertura dei Giochi. Tra quelle già annunciate: Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Ghali, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito da omaggi a compositori come Verdi e Puccini, a testi letterari come quelli di Leopardi e a figure simboliche del made in Italy, anche sul piano visivo e scenografico. Ma non sono da escludere altre sorprese.