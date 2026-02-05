Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a che ora e dove vederla in TV

La guida alla programmazione tv delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: domani, venerdì 6 febbraio 2026 a partire dalle ore 19:50 su Rai 1 andrà in onda la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD, in streaming su Rai Play.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano–Cortina 2026 dà il via ai Giochi che quest'anno si disputano in Italia dal 6 al 22 febbraio. L'evento avrà inizio domani alle 20:00 nella cornice dello Stadio Meazza con diretta tv in chiaro gratis su Rai 1 e in streaming su Rai Play a partire dalle 19:50. Tutte le gare, invece, andranno in onda su Rai 2 e Rai Sport HD. Lo show allestito per l'occasione durerà circa 3 ore e alzerà ufficialmente il sipario sull'appuntamento iridato nonostante alcune gare siano già state effettuate mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, ma senza l'attribuzione delle medaglie (che saranno assegnate a partire da sabato 7).

Tra gli ospiti di Milano-Cortina, si esibiranno Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini e Ghali. Presenti anche Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore. Il tema dominante sarà "l'armonia" e sarà il filo conduttore della parata degli atleti (l'Italia sfilerà per ultima) e delle Nazioni con le rispettive bandiere che culminerà con l'accensione del braciere, i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry.

Cerimonia d'apertura alle Olimpiadi Invernali 2026: orario e canale tv

Venerdì 6 febbraio, a partire dalle 20:00, Rai 1 trasmetterà la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali 2026 (lo stesso canale manderà in onda anche quella di chiusura). La telecronaca dell'evento sarà affidata ad Auro Bulbarelli (vice direttore di Rai Sport) e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l'appuntamento anche in diretta streaming: oltre che su Rai Play anche su Eurosport 1, Discovery+, DAZN (ma in questo caso solo per abbonati).

Dove vedere tutte le gare di Milano-Cortina in diretta tv e streaming

Tutte le gare di Milano-Cortina 2026 saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD in base alla programmazione della Tv di Stato. Gratuita anche la diretta streaming quotidiana della Rai attraverso la piattaforma di Rai Play e Rai Play Sport 1, 2 e 3. In alternativa tutti gli appuntamenti agonistici saranno visibili anche su Eurosport 1 e 2, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max (ma solo per gli abbonati).