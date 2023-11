Milan-Borussia Dortmund dove vederla in diretta TV su Canale 5 e in streaming: le probabili formazioni Il Milan ospita il Borussia Dortmund per la 5ª giornata del Girone F della Champions League 2023-2024: sfida fondamentale per i rossoneri che in caso di vittoria potrebbero prendersi il primo posto del girone. Si gioca martedì 28 novembre 2023 allo stadio Meazza alle ore 21. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Terzic.

Il Milan ospita a San Siro il Borussia Dortmund, partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League: serve vincerla a tutti i costi per rientrare nel lotto delle squadre qualificate agli ottavi di finale. La formazione di Stefano Pioli, attualmente terza con 5 punti nella classifica del girone F, potrebbe strappare il primo posto proprio ai tedeschi, primi a 7 punti, in caso di vittoria e aumentare le chance di passare il turno. La sfida si gioca oggi, martedì 28 novembre 2023, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con calcio d'inizio alle ore 21 e si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky (ma solo per abbonati).

I rossoneri sono reduci dal sofferto 1-0 con la Fiorentina in Serie A e in Champions, nell'ultima giornata, hanno battuto 2-1 il Paris Saint-Germain dopo il ko al Parco dei Principi e i pari con con Newcastle e lo stesso Borussia Dortmund. Di fronte la formazione tedesca intenzionata a consolidare il suo primato e reduce dalla vittoria in campionato per 4-2 sul Borussia Monchengladbach.

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund: Pioli non può convocare Camarda, il 15enne esordiente contro la Fiorentina. Out anche Leao, Giroud titolare in attacco. Terzic spera di recuperare Adeyemi e Haller davanti. Segui la cronaca di Milan-Borussia su Fanpage.it

Partita: Milan-Borussia Dortmund

Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: martedì 28 novembre 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252

Diretta streaming: Sportmediaset, Sky Go, Mediaset Infinity+, NOW

Competizione: Champions League, 5ª giornata Gruppo F

Quando si gioca Milan-Borussia Dortmund e dove vederla in TV su Sky, Dazn o Canale 5

La partita Milan-Borussia Dortmund sarà visibile in diretta tv, in chiaro per tutti e senza alcun costo aggiuntivo su Canale 5. Mentre su Sky andrà in onda solo per gli abbonati che potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 252: la gara del Meazza sarà visibile anche all’interno di Diretta Gol e anche in 4K su Sky Sport 4K (213). A trasmettere l'incontro sarà anche Infinity+ di Mediaset (sempre se abbonati).

Dove vedere Milan-Borussia Dortmund in streaming gratis

Milan-Borussia Dortmund sarà visibile in chiaro e gratis anche in diretta streaming sul sito sportmediaset.it oppure collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity+. La partita sarà trasmessa anche su Sky Go (in esclusiva per abbonati) oppure su NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky).

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund di Champions

Il Milan non può ancora disporre di Leao (infortunio muscolare) ma recupera al centro dell'attacco Giroud che alle spalle sarà sostenuto da un tridente composto da Pulisic, Reijnders, Chukwueze. A centrocampo la presenza di Loftus-Cheek è di fondamentale importanza per gli equilibri della squadra.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug. Allenatore: Terzic.

La classifica del Girone F della Champions League

Alla quinta e penultima giornata del Gruppo di F di Champions la situazione appare ancora in bilico. Le gare odierne (il Paris Saint-Germain ospiterà il Newcastle) potrebbero indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale emettendo i primi verdetti. Grazie alla vittoria sul Psg prima della sosta, il Milan è terzo a quota 5 punti, a -2 dal Borussia Dortmund capolista che affronta a San Siro. In caso di vittoria, in virtù dello 0-0 dell'andata, i rossoneri guadagnerebbero punti pesanti anche in chiave classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti coi tedeschi

1. Borussia Dortmund 7 punti

2. Paris Saint-Germain 6

3. Milan 5

4. Newcastle 4