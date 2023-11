Dove vedere PSG-Newcastle in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Paris Saint Germain affronta il Newcastle in un match della 5ª giornata del Girone F della Champions League 2023-2024. Un incontro che interessa molto da vicino il Milan.

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sin dal momento del sorteggio il Girone F era definito il girone della morte. Mai era capitato che squadre di Premier League, Ligue 1, Serie A e Bundesliga finissero nello stesso raggruppamento. E a due turni dal termine tutte e quattro le squadre hanno la possibilità di qualificarsi e di chiudere all'ultimo posto. A Parigi il Paris Saint Germain di Luis Enrique affronta il Newcastle in una sorta di spareggio, mentre in contemporanea il Milan a San Siro se la vedrà con il Borussia Dortmund. PSG-Newcastle si disputerà martedì 28 novembre e inizierà alle ore 21.

Due vittorie e due sconfitte per il PSG, un solo successo in quattro incontri per il Newcastle. Insomma entrambe devono conquistare i tre punti. All'andata il Newcastle vinse 4-1. La partita è importantissima, anche se cardinale Milan-Borussia Dortmund. I tedeschi a sorpresa guardano tutti dall'alto con 7 punti e hanno in teoria la possibilità già di volare agli ottavi. Mentre il Milan, che per ora paga i pareggi, ha bisogno di vincere per mettersi nelle prime due posizioni.

La classifica del Gruppo F di Champions League 2023-2024: Borussia Dortmund 7; PSG 6; Milan 5; Newcastle 4.

Partita: PSG-Newcastle

Quando si gioca: martedì 28 novembre 2023

A che ora: 21:00

Dove si gioca: Stadio Parco dei Principi, Parigi

Canale TV: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Competizione: Champions League, 5ª Giornata

Dove vedere PSG-Newcastle in diretta TV

La sfida del Parco dei Principi tra il Paris Saint Germain e il Newcastle si disputerà stasera e si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, sul canale 204 Sky Sport Arena e sul 253 Sky Sport. Telecronaca di Massimo Marianella. Tramite Smart TV sarà possibile vedere PSG-Newcastle anche con Mediaset Infinity.

PSG-Newcastle dove vederla in streaming

I rispettivi abbonati avranno la possibilità di seguire l'incontro tra il club francese e quello inglese. PSG-Newcastle potranno seguirla gli abbonati di Sky, tramite Sky Go, quelli di NOW e quelli di Mediaset Infinity, con telecronaca di Federico Mastria.

Le probabili formazioni di PSG-Newcastle

Il Paris Saint Germain all'andata è stato nettamente sconfitto dal Newcastle e ora vuole prendersi la rivincita. Luis Enrique non ha molti dubbi. Mbappé guiderà l'attacco, al suo fianco più Dembelé che Kolo Muani a completare il tridente con Goncalo Ramos. Infortunati e indisponibili Marquinhos e Zaire-Emery. Nel Newcastle naturalmente fuori lo squalificato Tonali. In attacco Almiron, Isak e Gordon.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele; Fabian Ruiz, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Hall; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.