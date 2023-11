PSG-Newcastle è già un inferno, Parigi diventa un campo di battaglia: violenti scontri tra tifoserie Lunedì sera si sono registrati violenti scontri tra i tifosi del PSG e del Newcastle tra i locali di Parigi, a 24 ore dal match di Champions League. Le due squadre, insieme a Borussia e Milan, si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale in uno dei Gironi più equilibrati e difficili della Coppa.

Ritorna la Champions League e lo fa con partite sempre più decisive per stabilire il passaggio dalla Fase a Gironi a quella a eliminazione diretta. Tra le gare più attese e per uno dei Gruppi maggiormente equilibrati, c'è anche PSG-Newcastle, in programma questa sera e che delineerà maggiormente le sorti di una classifica che vede in primo piano anche il Milan di Pioli (impegnato contro il Borussia Dortmund). Il clima rovente di un match che ha già l'aria del classico "dentro o fuori" si è evidenziato lunedì sera, nelle strade di Parigi, trasformatasi in un campo di battaglia con scontri tra le due tifoserie.

Il Gruppo F è il classico Girone di ferro che nessuna squadra vorrebbe affrontare nella prima fase ed infatti è ancora il più incerto a 2 gare dalla sua conclusione. Una classifica cortissima con il Borussia che guida a 7 punti tallonato dal PSG a 6, che precede a sua volta il Milan (5 punti) e il Newcastle (4). Evidente come PSG-Newcastle diventi di fondamentale importanza per le due squadre, che già all'andata si erano affrontate con gli inglesi che avevano umiliato i parigini 4-1. Un'onta che è rimasta nell'animo dei tifosi francesi, pronti a chiedere vendetta. Purtroppo non aspettando il campo, ma nel peggiore dei modi: aggredendo in un agguato i rivali inglesi per le vie della città.

Così, a 24 ore dal match del Parco dei Principi, lunedì sera è stata segnata da violenze e forti tensioni tra i tifosi del PSG e del Newcastle, quest'ultimi accorsi in massa per sostenere la propria squadra nel sogno qualificazione in rimonta. I video pubblicati sui social media mostrano alcuni tifosi del Newcastle all'interno di un pub parigino che vengono aggrediti da diversi uomini vestiti di nero, incappucciati e armati di bastoni e sbarre, identificati come ultrà del PSG.

Una vera e propria spedizione punitiva che ha colto di sorpresa i tifosi inglesi: i sostenitori del PSG hanno provato a irrompere nel locale sfondando la porta a vetri, lanciando tavoli, sedie e persino un fumogeno contro l'ingresso del locale. Davanti alla tentata irruzione, la reazione degli ultrà del Newcastle è stata repentina e altrettanto violenta, rispondendo colpo su colpo, anche con armi improvvisate come i boccali di birra. Scene da guerriglia urbana che hanno obbligato le autorità francesi ad alzare ulteriormente il livello di guardia in vista del match delle 21:00 con diversi appelli da parte dei gruppi organizzati più morigerati e dei rispettivi club a mantenere la calma, invitando tutti ad evitare nuovi tafferugli e mostrando la parte più sana del tifo.