Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni per la partita di Champions: le scelte di Pioli

Il Milan ospita il Borussia Dortmund per la quinta gara del gruppo F della Champions League 2023-2024. I rossoneri scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano martedì 28 novembre 2023 alle ore 20.45 in una partita che può decidere le sorti europee per il Diavolo.

La squadra di Stefano Pioli è padrona del proprio destino dopo la bellissima vittoria contro il PSG. Qualora i rossoneri dovessero battere il BVB, ci sarebbe il sorpasso in classifica ai tedeschi (+1) e il percorso dei rossoneri potrebbe mettersi in discesa, considerando che all'ultima giornata ci sarà lo scontro tra Borussia Dortmund e Paris e che le due squadre si toglieranno punti a vicenda. Con due vittorie (contro Dortmund e Newcastle), il Milan sarebbe qualificato agli ottavi di finale di Champions ma potrebbe qualificarsi anche con una vittoria e un pareggio in casa del Newcastle. Al Diavolo potrebbe bastare anche un successo con il Dortmund e una sconfitta con gli inglesi, a patto che questi ultimi non vincano anche sul campo del PSG.

Le combinazioni sono tantissime ma per il Milan è fondamentale vincere la gara con il Borussia Dortmund e poi iniziare a ragionare sull'ultimo turno. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, i rossoneri dovranno subito focalizzare il loro obiettivo sulla gara contro i tedeschi.

Per Pioli qualche defezione per infortunio e una speranza: recuperare Leao, ma il rientro del portoghese sembra allontanarsi ora dopo ora. Se non dovesse farcela, Pulisic scalerebbe a sinistra nel tridente e a destra ancora spazio a Chukwueze con Giroud punta centrale. Loftus-Cheek vertice alto del triangolo di centrocampo con Krunic e Reijnders davanti alla difesa, composta da Calabria, Tomori, Thiaw e Theo. Maignan tra i pali. Queste le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo; Krunic, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze; Giroud. Allenatore: Pioli.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Sule, Hummels, Scholtterbeck, Ryerson; Nmecha, Ozcan, Sabitzer; Adeyemi, Fullkrug, Brandt. Allenatore: Terzic.