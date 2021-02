Con il calcio di rigore assegnato al Milan contro la Roma sale a 15 il numero dei penalty di cui ha beneficiato in questa stagione la squadra di Stefano Pioli. Il ‘diavolo' è adesso a -3 dal record della Lazio (18) dello scorso anno e dal suo stesso primato che risale alla stagione 1950/1951 quando arrivò a quota 18.

Quali sono le squadre contro le quali il Milan ha ottenuto i calci di rigore? Dalla prima giornata di campionato fino alla 24sima i rossoneri hanno spesso goduto dei tiri dal dischetto. Tutte azioni che, al netto delle valutazioni arbitrali e dei riscontri alla moviola, non hanno sollevato dubbi sulle decisioni dei direttori di gara. Nel posticipo dello stadio Olimpico è la Roma l'ultima vittima dagli undici metri, ecco tutta la sequenza di formazioni: Bologna (1a), Crotone (2a), Inter (4a), Roma (5a), Verona (7a), 2 contro la Fiorentina (9a), Sampdoria (10a), Lazio (14a), Benevento (15a), Torino (17a ), Cagliari (18a), Bologna (20a), Roma (24a).

Franck Kessié rigorista perfetto, ha spodestato Ibra. Se lo svedese non appare così glaciale dagli undici metri, lo è invece il centrocampista ivoriano come testimoniano i dati dell'ex calciatore dell'Atalanta. Con la rete realizzata contro Pau Lopez ha raggiunto quota 7 marcature su rigore in questo campionato di Serie A (su 8 battuti nel complesso). Unica sbavatura: contro la Fiorentina il 29 novembre scorso, nel match vinto per 2-0 dai rossoneri. Contro chi ha segnato? Bologna, Torino, Benvento, Sampdoria, Fiorentina (rimediando all'errore), Crotone e Roma.

La Opta aggiunge un altro dato che conferma la precisione di Kessié su penalty: è in vetta alla classifica dei rigoristi nei 5 maggiori campionati europei. Come lui hanno fatto registrare lo stesso trend solo Bruno Fernandes del Manchester United, Ben Yedder del Monaco e Depay del Lione.