Milan due volte in gol nella sfida contro la Roma all'Olimpico ma per due volte vede annullate le reti per posizioni di fuorigioco prima di Tomori e poi di Ibrahimovic. L'avvio di match dei rossoneri è perfetto, cinico, tambureggiante, non concede spazio ai padroni di casa che – nonostante la linea di difesa alta – rischiano di incassare il doppio colpo da ko nel giro di una decina di minuti. ‘Diavolo' assoluto padrone del campo, tra il 3° e l'8° minuto va a bersaglio ma la gioia resta strozzata in gola, vediamo cosa è successo nei due episodi da moviola che hanno caratterizzato la prima porzione del match. Avvengono ravvicinati e spiegano bene – anche a giudicare da come gli ospiti affondano gli attacchi – quale sia stato l'avvio durissimo e difficoltoso dei padroni di casa. Nel finale della prima frazione la decisione dell'arbitro Guida di assegnare un rigore al Milan col Var, ecco perché.

Tomori in fuorigioco, giusto annullare il gol

La Roma resta sorpresa dall'avvio della squadra di Pioli, sia per approccio sia per interpretazione tattica dell'incontro. Anzi, il più grande rammarico è non essere riusciti a sbloccare il risultato, capitalizzando possesso palla e dominio delle azioni. Il Milan passa in vantaggio dopo pochi minuti con Tomori che è il più rapido di tutti a spingere la palla in rete. L'ex difensore del Chelsea, arrivato nella sessione invernale di calciomercato, gioisce ma per poco. La sua posizione, infatti, è viziata da un fuorigioco e il Var lo conferma: all’origine dell’azione, infatti, c’è Kjaer in offside che si trova con un piede oltre la linea dei difensori della Roma. Giusto, quindi, annullare la rete dopo il tiro effettuato da Ibrahimovic.

Offside anche per Ibra, anche se di poco

Gol annullato giustamente al Milan anche in occasione della conclusione di Zlatan Ibrahimovic. Dalle immagini alla moviola, infatti, si vede come lo svedese sia di qualche centimetro in posizione irregolare davanti a Pau Lopez sull’assist di Rebic.

Fallo di Mancini su Hernandez, gol annullato a a Mkhitaryan

La Roma impiega una mezz'ora per uscire dal guscio e spezzare l'assedio del Milan. Al 28° viene annullato un gol anche ai giallorossi, che passano in vantaggio con Mkhitaryan: l'armeno devia in rete un bel passaggio di sponda di Mancini, ma il difensore s'era aiutato appoggiandosi su Theo Hernandez.

Rigore col Var concesso al Milan

Minuto numero 41 del primo tempo. La sfuriata del Milan sembra passata e la Roma inizia a replicare colpo su colpo. Ma è verso la fine della frazione che i rossoneri sbloccano il match su calcio di rigore. Un penalty concesso col Var per un pestone di Fazio in area su Calabria. L'arbitro Guida, richiamato dalla cabina di regia, va alla revisione a bordo campo e assegna il tiro dal dischetto.