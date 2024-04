video suggerito

I fuorigioco impercettibili di Chukwueze per il VAR in Sassuolo-Milan, tifosi furiosi: è uno scherzo Per due volte Chukwueze segna al Sassuolo e per due volte il VAR annulla le reti al Milan con l’ausilio del fuorigioco semiautomatico. Si scatena così la rabbia e la frustrazione dei tifosi rossoneri: in effetti in entrambi i casi è una questione di millimetri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sassuolo-Milan è stata una gara ricca di gol ed emozioni e di un lavoro costante da parte del VAR che ha avuto il suo bel da fare soprattutto in occasione di due reti segnate dai rossoneri ed entrambe annullate dopo un check per offside: segnalato dal sistema semiautomatico a Chukwueze autore delle reti poi annullate, tra tante perplessità. Di fatto, le immagini mostrano come incredibilmente in entrambi gli episodi, il rossonero sia al di là della linea consentita per alcuni millimetri.

Due chiamate quasi simili tra loro per il protocollo messo in moto dal VAR sulle reti segnate dal giocatore di Pioli: in entrambe è stato richiesto un check e in entrambe le occasioni il gol è stato cancellato dalla tecnologia che è intervenuta laddove a occhio nudo era impossibile prendere una decisione corretta. Ma la polemica è rimasta perché anche con l'aiuto della moviola sembra quasi impossibile scorgerlo.

In occasione della prima chiamata, sul guizzo giusto di Samuel Chukwueze che avrebbe permesso il gol rossonero, tutto si ferma per verificare la possibilità di un fuorigioco, che viene confermato e così annullata la rete con Massa che ratifica la segnalazione del VAR. Una decisione particolare, al limite del reale perché l'offside c'era ma è stato incredibilmente impercettibile anche nel fermo immagine elettronico dove si scorge la spalla del giocatore del Milan per alcuni millimetri oltre l'ultimo difensore neroverde, Boloca.

Leggi anche Lukaku in sospetto fuorigioco prima del gol in Milan-Roma: perché il VAR non poteva farci niente

Poi, però, accade ancor più un fatto quasi surreale in occasione del secondo gol annullato al Milan sempre dal VAR, sempre per fuorigioco, sempre a Chukwueze. Al 63′ ancora una volta il Milan si vede cancellare una rete che avrebbe permesso il clamoroso 3-3: Chukwueze riceve da Florenzi in profondità e con un diagonale destro supera Consigli. Tutto di nuovo vano. Il VAR segnala ancora una volta che una minima parte della spalla è avanti rispetto a Ruan Tressoldi e questa volta ancor meno rispetto al primo episodio.

E così le polemiche, la rabbia e le ironie si sono sprecate sui social per un fuorigioco semiautomatico che ha il sapore amaro della beffa. I tifosi rossoneri hanno riversato tutta la loro frustrazione sui social ma anche all'estero non sono mancati commenti duri nei confronti di due episodi che sono apparsi oltre ogni logica – pur essendo certificati dalla tecnologia. "Sembra uno scherzo", il commento più diffuso che getta la Serie A e la partita nel calderone delle situazioni più assurde di sempre.